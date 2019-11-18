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РИА Новости

Набережная в Солнечногорске получила признание мирового уровня

16:08 18.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПристань на озере Сенеж
Пристань на озере Сенеж
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Одним из лучших мест для отдыха в Московской области признали набережную озера Сенеж в Солнечногорске. К такому мнению пришло сообщество онлайн-архитекторов Architizer.com, сообщил телеканал "360".
В этом году завершили благоустройство второй очереди набережной.
"Мы постарались сделать так, чтобы отдохнуть с комфортом здесь могли жители разных возрастов с совершенно разными потребностями. Для спортсменов – современные площадки, велодорожки и тренажеры. Для детей – детские площадки", – отметил глава Солнечногорска Владимир Слепцов.
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Оценили перемены в Солнечногорске и местные жители. "Недавно приезжали знакомые, которые были в восторге. Мое мнение – сделали достойно! Это действительно вполне европейский уровень отдыха – есть игровые элементы для детей, взрослые тоже найдут занятие – спортом можно позаниматься, отдохнуть на лавочках, пейзажем полюбоваться", – привел слова местной жительницы Оксаны Тимофеевой телеканал "360".
Общая площадь благоустройства – 2,6 гектара. На набережной проложили новые тропы для прогулок, велодорожки. Также там установили площадки для воркаута, детские комплексы, домики для охраны общественного пространства. В 2020 году приступят к следующему этапу благоустройства.
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Новости ПодмосковьяСолнечногорский районМосковская область
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