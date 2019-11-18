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РИА Новости

На Кубани проверяют данные о конфликте между садоводами и охотниками

16:06 18.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Проверка организована на Кубани в связи информацией о конфликте между охотниками и жителем садоводческого товарищества (СТ), сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщил РИА Новости житель садоводческого товарищества "Ведруссия", расположенного в районе поселка Ильского Северского района Кубани, в воскресенье, находясь на территории своего СТ, он услышал ружейные выстрелы. Мужчина пошёл на звук и встретил троих охотников, двое из которых, по его словам, были пьяны. Мужчина рассказал, что попросил охотников не стрелять на территории СТ, но разговор перерос в конфликт, в результате которого мужчина получил легкое ранение в ногу. По его словам, во время его попытки оставить место происшествия ещё один выстрел был произведён по его машине, дробь разбила стекло автомобиля, пройдя чуть выше его головы. По данным жителя СТ, за несколько минут до конфликта охотники, стреляя в птицу, едва не подстрелили местную жительницу, а после конфликта его обидчик был найден мертвым, предположительно, он покончил с собой.
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"По факту произошедшего у нас организована проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили РИА Новости в следственному управлении, отвечая на вопрос об инциденте.
По словам садовода, его товарищество попадает в зону охотничьих угодий, что не противоречит закону, и местные жители неоднократно обращались в правоохранительные органы и к местным властям с сообщениями об опасностях, связанных с охотой в непосредственной близости от их домов.
"Понятно, что подобный инцидент был лишь вопросом времени. Не должны люди ходить с оружием там, где люди живут. Но почему-то это происходит вновь и вновь", - заявил садовод.
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