В Минске прокомментировали активность НАТО на границе с Белоруссией

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минск надеется, что в НАТО примут к сведению озабоченности белорусской стороны по поводу наращивания инфраструктуры альянса на его восточных границах, этот вопрос обсуждался в контактах с США, заявил в понедельник глава МИД республики Владимир Макеев.
"Мы не раз заявляли о своей заинтересованности в развитии равноправного взаимовыгодного диалога с НАТО, который стал бы залогом повышения транспарентности и предсказуемости военной деятельности в Европе. Ожидаем, что наши озабоченности, связанные с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у границ Белоруссии, будут услышаны альянсом", - сказал он в ходе переговоров с российским коллегой в Москве.
"Во всяком случае, наши последние контакты с представителями США дают на это надежду", - добавил глава МИД Белоруссии.