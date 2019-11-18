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РИА Новости

В Минске прокомментировали активность НАТО на границе с Белоруссией

16:05 18.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минск надеется, что в НАТО примут к сведению озабоченности белорусской стороны по поводу наращивания инфраструктуры альянса на его восточных границах, этот вопрос обсуждался в контактах с США, заявил в понедельник глава МИД республики Владимир Макеев.
"Мы не раз заявляли о своей заинтересованности в развитии равноправного взаимовыгодного диалога с НАТО, который стал бы залогом повышения транспарентности и предсказуемости военной деятельности в Европе. Ожидаем, что наши озабоченности, связанные с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у границ Белоруссии, будут услышаны альянсом", - сказал он в ходе переговоров с российским коллегой в Москве.
"Во всяком случае, наши последние контакты с представителями США дают на это надежду", - добавил глава МИД Белоруссии.
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Лукашенко прокомментировал развитие отношений Минска с Западом
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