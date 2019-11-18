В Минске прокомментировали активность НАТО на границе с Белоруссией

"Мы не раз заявляли о своей заинтересованности в развитии равноправного взаимовыгодного диалога с НАТО, который стал бы залогом повышения транспарентности и предсказуемости военной деятельности в Европе. Ожидаем, что наши озабоченности, связанные с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у границ Белоруссии, будут услышаны альянсом", - сказал он в ходе переговоров с российским коллегой в Москве.