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РИА Новости

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей

16:00 18.11.2019 (обновлено: 17:08 18.11.2019)
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© Фото предоставлено компанией "Сухой"Истребитель Су-35
Истребитель Су-35
© Фото предоставлено компанией "Сухой"
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Закупка Египтом российских истребителей поставит Каир под угрозу американских санкций, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019. Об этом сообщил Sputnik International.
По словам представителя Госдепа, приобретение у России истребителей также поставит под сомнение возможность дальнейшей покупки Египтом американского оборудования. Кроме того, Купер рассказал, что Вашингтон уведомил Каир о рисках при заключении сделки с Россией.
Многофункциональные истребители Су-35 во время тактических учений в Костромской области
15 ноября, 17:21Сказано в эфире
Эксперт об угрозах Египту из-за Су-35: есть способ поставить США на местоСША предостерегли Египет от покупки российских Су-35 и пригрозили арабской республике санкциями. В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин рассказал, с чем связано раздражение американцев.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и Госдепартамент в совместном письме предупредили власти Египта о возможном введении ограничительных мер в случае приобретения российских Су-35. По информации издания, руководители внешнеполитического и военного ведомств США Майк Помпео и Марк Эспер убеждали египетских коллег отменить сделку по Су-35.
Комментируя эту информацию, сенатор Алексей Кондратьев ранее обвинил Вашингтон в нарушении международных правил торговли оружием. В пояснении РИА Новости он отметил, что на высококонкурентом рынке во многих сферах американцы пытаются активно применять практику санкционного давления. Депутат Андрей Красов, в свою очередь, отметил, что подобные меры вводятся в первую очередь против стран, ведущих независимую внешнюю политику.
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Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35, появилась в апреле в газете "Коммерсант", но официально не подтверждалась. По данным источников издания, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около двух миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020-2021 годах.
Су-35 или жизнь
15 ноября, 17:04
Су-35 или жизнь
72179115814
Обсудить 16
Су-35РоссияСШАЕгипетБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Походу американский хлам не кому в мире не нужен акромя Польши и Прибалтики мир понял где настоящее качество и где настоящий товар потому США так негодует что их хлам не кому не нужен предлагаю США продавать авианосцы плюс в нагрузку свой хлам летающий кокраз будет хорошая сделка
18 ноября, 17:19
ISIg Super
112501670
Не кому эти тазы не нужны, Индия отказывается от производства СУ 30 МКИ, у них один + дешевизна, а в остальном хлам.
18 ноября, 16:33
Сергей
123010448
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