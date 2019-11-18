США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей

Эксперт об угрозах Египту из-за Су-35: есть способ поставить США на место США предостерегли Египет от покупки российских Су-35 и пригрозили арабской республике санкциями. В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин рассказал, с чем связано раздражение американцев.

Комментируя эту информацию, сенатор Алексей Кондратьев ранее обвинил Вашингтон в нарушении международных правил торговли оружием. В пояснении РИА Новости он отметил, что на высококонкурентом рынке во многих сферах американцы пытаются активно применять практику санкционного давления. Депутат Андрей Красов, в свою очередь, отметил, что подобные меры вводятся в первую очередь против стран, ведущих независимую внешнюю политику.

Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35, появилась в апреле в газете "Коммерсант", но официально не подтверждалась. По данным источников издания, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около двух миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020-2021 годах.