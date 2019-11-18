В Тамбовской области дети бесплатно получат оборудование для реабилитации

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Тамбовское отделение Российского детского фонда откроет пункт проката технических средств реабилитации для детей-инвалидов и детей, получивших травму в результате несчастного случая, сообщили в фонде. Некоммерческая организация получила на эти цели субсидию из бюджета области, выиграв региональный конкурс.
"Нам нужен дорогостоящий аппарат искусственной вентиляции легких для ребенка, который с января лежит в областной больнице с диагнозом "эпилепсия" и самостоятельно дышать не может. Благодаря этому проекту будет куплен этот аппарат и передан в семью", — рассказала РИА Новости сотрудник тамбовского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" Ольга Шлыкова.
Все оборудование будет предоставляться абсолютно бесплатно. Обратиться за помощью может любая семья с детьми до 18 лет, предоставив выписки из истории болезни, уточнила Шлыкова.
Проект регионального отделения Российского детского фонда позволит оперативно помогать детям, которые получили травму в результате несчастного случая, а детям-инвалидам — иметь равные возможности, быстрее адаптироваться в современном обществе.