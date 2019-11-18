В Тамбовской области дети бесплатно получат оборудование для реабилитации

"Нам нужен дорогостоящий аппарат искусственной вентиляции легких для ребенка, который с января лежит в областной больнице с диагнозом "эпилепсия" и самостоятельно дышать не может. Благодаря этому проекту будет куплен этот аппарат и передан в семью", — рассказала РИА Новости сотрудник тамбовского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" Ольга Шлыкова.