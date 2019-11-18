"Ростех" поставит 10 вертолетов VRT500 в Скандинавию

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" поставит десять вертолетов VRT500 в страны Скандинавии, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех").

"Госкорпорация "Ростех" поставит десять легких вертолетов VRT500 в страны Скандинавии. Соответствующее дилерское соглашение подписали на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 компания "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" и шведская компания Rotorcraft Nordic AB", - говорится в сообщении.

"Вертолеты России" отмечают, что соглашение с Rotorcraft Nordic AB отражает намерения шведской компании приобрести десять вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году. При этом опционное оборудование, а также детали интерьера и схема внешней окраски VRT500 определятся после получения вертолетом сертификата типа и сертификата летной годности по нормам европейских авиационных властей EASA. Подача заявки на сертификацию намечена в этом году.

"Наш холдинг "Вертолеты России" выходит на международный рынок в новом сегменте - легких однодвигательных гражданских вертолетов. Проект VRT500, безусловно, является конкурентоспособным и представляет большой интерес для зарубежных заказчиков. Это подтверждают достигнутые на полях Dubai Airshow договоренности с эмиратским холдингом Tawazun и шведскими партнерами из Rotorcraft Nordic AB. Уверен, что нашу новую машину оценят по достоинству во многих регионах мира", – привели в пресс-службе слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Европа является одним из потенциальных рынков для реализации VRT500. При своих летно-технических характеристиках вертолет составит достойную конкуренцию винтокрылым машинам этого же класса, эксплуатируемым в регионе. С учетом сегодняшнего соглашения портфель заказов на VRT500 составляет уже 15 машин", - также процитировали в пресс-службе гендиректора "ВР-Технологий" Александра Охонько.