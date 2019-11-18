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РИА Новости

"Ростех" поставит 10 вертолетов VRT500 в Скандинавию

15:53 18.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛегкий однодвигательный вертолет VRT500 холдинга "Вертолеты России"
Легкий однодвигательный вертолет VRT500 холдинга Вертолеты России
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Легкий однодвигательный вертолет VRT500 холдинга "Вертолеты России" . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" поставит десять вертолетов VRT500 в страны Скандинавии, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех").

"Госкорпорация "Ростех" поставит десять легких вертолетов VRT500 в страны Скандинавии. Соответствующее дилерское соглашение подписали на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 компания "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" и шведская компания Rotorcraft Nordic AB", - говорится в сообщении.

"Вертолеты России" отмечают, что соглашение с Rotorcraft Nordic AB отражает намерения шведской компании приобрести десять вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году. При этом опционное оборудование, а также детали интерьера и схема внешней окраски VRT500 определятся после получения вертолетом сертификата типа и сертификата летной годности по нормам европейских авиационных властей EASA. Подача заявки на сертификацию намечена в этом году.
"Наш холдинг "Вертолеты России" выходит на международный рынок в новом сегменте - легких однодвигательных гражданских вертолетов. Проект VRT500, безусловно, является конкурентоспособным и представляет большой интерес для зарубежных заказчиков. Это подтверждают достигнутые на полях Dubai Airshow договоренности с эмиратским холдингом Tawazun и шведскими партнерами из Rotorcraft Nordic AB. Уверен, что нашу новую машину оценят по достоинству во многих регионах мира", – привели в пресс-службе слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.
Вертолет VRT500
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"Европа является одним из потенциальных рынков для реализации VRT500. При своих летно-технических характеристиках вертолет составит достойную конкуренцию винтокрылым машинам этого же класса, эксплуатируемым в регионе. С учетом сегодняшнего соглашения портфель заказов на VRT500 составляет уже 15 машин", - также процитировали в пресс-службе гендиректора "ВР-Технологий" Александра Охонько.
Холдинг также отмечает, что в начале 2019 года успешно завершился технический проект программы VRT500 и началась разработка рабочей конструкторской документации, а испытания первого летного образца начнутся в 2020 году. Ранее сообщалось, что в августе на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 было подписано дилерское соглашение о продвижении и продажах VRT500 с малазийской компанией Ludev Aviation. Компания намеревается приобрести пять вертолетов.
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VRT500Европейское агентство авиационной безопасности (EASA)Вертолеты РоссииРостехСергей ЧемезовМоскваЭкономика
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