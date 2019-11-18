Выборы в парламент Белоруссии были неконкурентными, заявили в ПА ОБСЕ

МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ считает, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не были конкурентными, заявил глава делегации ПА ОБСЕ Дитмир Бушати.
"Выборы без свободы проводить дебаты и активно участвовать в данном процессе, которые мы засвидетельствовали здесь, не предоставляют необходимых возможностей, которые должны давать населению выборы. На сегодняшний день отсутствуют равные стандарты, в результате чего выборы стали неконкурентными ", - сказал Бушати на пресс-конференции.
Выборы в Палату представителей состоялись в Белоруссии 17 ноября, депутаты были избраны по всем 110 округам. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%