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РИА Новости

Выборы в парламент Белоруссии были неконкурентными, заявили в ПА ОБСЕ

15:51 18.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
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Парламентские выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ считает, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не были конкурентными, заявил глава делегации ПА ОБСЕ Дитмир Бушати.
"Выборы без свободы проводить дебаты и активно участвовать в данном процессе, которые мы засвидетельствовали здесь, не предоставляют необходимых возможностей, которые должны давать населению выборы. На сегодняшний день отсутствуют равные стандарты, в результате чего выборы стали неконкурентными ", - сказал Бушати на пресс-конференции.
Здание ПАСЕ в Страсбурге
15:47
ПАСЕ разочарована невыполнением рекомендаций на выборах в Белоруссии
Выборы в Палату представителей состоялись в Белоруссии 17 ноября, депутаты были избраны по всем 110 округам. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%
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