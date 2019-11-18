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РИА Новости

Москалькова считает, что Бутина сможет найти новые формы работы в Госдуме

15:48 18.11.2019
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© ВГТРКМария Бутина
Мария Бутина
© ВГТРК
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, сможет найти новые интересные формы сотрудничества с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, который предложил ей работать в ГД.
"Очень рада, что вы с нами. Мне стало известно, что вам поступило предложение от Леонида Эдуардовича Слуцкого прийти работать в Государственную Думу, в комитет вместе с ним... думаю, это очень хорошее, интересное предложение и с точки зрения собственного профессионального опыта, и с профессиональной позиции", - сказала Москалькова на встрече с Бутиной.
Омбудсмен добавила, что знакома со Слуцким многие годы и считает его "удивительно энергичным", интересным и профессиональным человеком.
"Уверена, сможете найти с ним новые интересные формы работы", - добавила Москалькова.
Бутина, в свою очередь, выразила благодарность Слуцкому, добавив, что он один из первых вступился в ее защиту.
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"Хочу выразить благодарность Леониду Эдуардовичу, который один из первых не побоялся и выступил в мою защиту... он сказал одному из американских сенаторов, что вместо того, чтобы говорить общие слова о дружбе между странами, иди и скажи, что "Мария Бутина не виновна, выступи в ее поддержку" . Я считаю, что для человека, который не посмотрел на политическую обстановку, на риски, ведь он очень значимая политически фигура, он выступил как гражданин России", - заявила Бутина.
Ранее Москалькова также предложила Бутиной работать под ее началом в группе по защите соотечественников за рубежом.
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Дело Марии Бутиной в СШАЛеонид Слуцкий (Тренер)Мария БутинаТатьяна МоскальковаГосдума РФРоссияОбщество
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Очередь нужно соблюдать. Спортсмены ещё не все в Думе. Надо вначале двух футболистов пристроить.
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vvab6
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Американская тюрьма - это социальный лифт?
18 ноября, 15:52
Gloomy Humorist
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