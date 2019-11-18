Москалькова считает, что Бутина сможет найти новые формы работы в Госдуме

"Очень рада, что вы с нами. Мне стало известно, что вам поступило предложение от Леонида Эдуардовича Слуцкого прийти работать в Государственную Думу, в комитет вместе с ним... думаю, это очень хорошее, интересное предложение и с точки зрения собственного профессионального опыта, и с профессиональной позиции", - сказала Москалькова на встрече с Бутиной.

"Хочу выразить благодарность Леониду Эдуардовичу, который один из первых не побоялся и выступил в мою защиту... он сказал одному из американских сенаторов, что вместо того, чтобы говорить общие слова о дружбе между странами, иди и скажи, что "Мария Бутина не виновна, выступи в ее поддержку" . Я считаю, что для человека, который не посмотрел на политическую обстановку, на риски, ведь он очень значимая политически фигура, он выступил как гражданин России", - заявила Бутина.