ПАСЕ разочарована невыполнением рекомендаций на выборах в Белоруссии

МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Выборы в нижнюю палату парламента Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии были организованы хорошо, но ПАСЕ разочарована невыполнением рекомендаций ассамблеи, сказал глава делегации ПАСЕ Лорд Бленкатра

"Выборы, состоявшиеся в воскресенье, были организованы хорошо, я хочу поблагодарить работников избирательных участков за гостеприимство и доброты, проявленные в наш адрес", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, в ПАСЕ "разочарованы тем, что Республика Беларусь не выполнила те рекомендации, которые мы предоставили в 2016 году, таким образом лишив своих граждан, избирателей возможности активного участия в демократическом процессе". "На сегодняшний день мы также отметили отсутствие центрального реестра избирателей в стране", - добавил он.

Он отметил, что ряд опасений ПАСЕ заключается в том, что пломбы на урнах были ненадлежащего качества, многие урны были непрозрачными.

Выборы в Палату представителей состоялись в Белоруссии 17 ноября, депутаты были избраны по всем 110 округам. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%.