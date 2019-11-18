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РИА Новости

ПАСЕ разочарована невыполнением рекомендаций на выборах в Белоруссии

15:47 18.11.2019 (обновлено: 16:24 18.11.2019)
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© Фото : официальный сайт ПАСЕЗдание ПАСЕ в Страсбурге
Здание ПАСЕ в Страсбурге
© Фото : официальный сайт ПАСЕ
Здание ПАСЕ в Страсбурге. Архивное фото
МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии были организованы хорошо, но ПАСЕ разочарована невыполнением рекомендаций ассамблеи, сказал глава делегации ПАСЕ Лорд Бленкатра
"Выборы, состоявшиеся в воскресенье, были организованы хорошо, я хочу поблагодарить работников избирательных участков за гостеприимство и доброты, проявленные в наш адрес", - сказал он на пресс-конференции.
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ОБСЕ раскритиковала подсчет голосов на выборах в парламент Белоруссии
По его словам, в ПАСЕ "разочарованы тем, что Республика Беларусь не выполнила те рекомендации, которые мы предоставили в 2016 году, таким образом лишив своих граждан, избирателей возможности активного участия в демократическом процессе". "На сегодняшний день мы также отметили отсутствие центрального реестра избирателей в стране", - добавил он.
Он отметил, что ряд опасений ПАСЕ заключается в том, что пломбы на урнах были ненадлежащего качества, многие урны были непрозрачными.
Выборы в Палату представителей состоялись в Белоруссии 17 ноября, депутаты были избраны по всем 110 округам. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%.
Мужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в селе Колодищи под Минском, Беларусь. 17 ноября 2019
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В Белоруссии уточнят данные по явке на выборах
Международная миссия по наблюдению за выборами является совместной миссией Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Наблюдательная миссия насчитывает 437 наблюдателей из 45 стран, в том числе 342 эксперта, направленных БДИПЧ, долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, 69 парламентариев и сотрудников ПА ОБСЕ и 26 наблюдателей от ПАСЕ.
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