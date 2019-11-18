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РИА Новости

В Минприроды рассказали о финансировании проектов по переработке мусора

15:47 18.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Финансирование объектов по переработке отходов начнётся после принятия сводной схемы обращения отходов по РФ, заявил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в понедельник.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал правительство начать финансирование проектов по переработке мусора. Российский экологический оператор подтвердил острую потребность в начале финансирования проектов по утилизации и переработке.
"Есть у нас хорошие регионы - Татарстан, Кавказ (несколько субъектов), хорошая обстановка в Московской области, Ленинградская, есть хорошие примеры... они есть (субъекты, которые не справляются с реформой – ред.) их 16 субъектов… Мы с каждым имеем определенную дорожную карту… мы должны до конца году создать общую федеральную территориальную схему обращения с отходами. Пока мы общую схему не создадим, мы не можем начать финансирование, строительство объектов переработки и утилизации. Когда мы это увидим, мы можем начать финансирование, и мне не хочется, чтобы эти 16 субъектов тянули назад всю реформу", - сообщил Кобылкин.
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Новости - ЭкологияМинистерство природных ресурсов и экологии РФГосдума РФВладимир БурматовДмитрий КобылкинРоссияОбщество
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