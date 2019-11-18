В Минприроды рассказали о финансировании проектов по переработке мусора

"Есть у нас хорошие регионы - Татарстан, Кавказ (несколько субъектов), хорошая обстановка в Московской области, Ленинградская, есть хорошие примеры... они есть (субъекты, которые не справляются с реформой – ред.) их 16 субъектов… Мы с каждым имеем определенную дорожную карту… мы должны до конца году создать общую федеральную территориальную схему обращения с отходами. Пока мы общую схему не создадим, мы не можем начать финансирование, строительство объектов переработки и утилизации. Когда мы это увидим, мы можем начать финансирование, и мне не хочется, чтобы эти 16 субъектов тянули назад всю реформу", - сообщил Кобылкин.