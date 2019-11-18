В Крыму призвали Киев больше не допускать провокаций в Керченском проливе

"Мы надеемся, что больше не будет подобных провокаций. Даже нынешние киевские власти придерживаются позиции, что желание режима Порошенко (предыдущий президент Украины – ред.) проломиться через Керченский пролив без соблюдения соответствующих процедур является провокацией", - сказал РИА Новости Мурадов.

"Во избежание столкновений и различного рода сложностей при проходе пролива требуются соответствующие своевременные извещения и лоцманские проводки. Так действуют все подобного рода узкие и сложные каналы в различных акваториях", - подчеркнул Мурадов.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.