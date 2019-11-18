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РИА Новости

В Крыму призвали Киев больше не допускать провокаций в Керченском проливе

15:45 18.11.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов призвал киевские власти больше не допускать провокаций при прохождении судов в Керченском проливе.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы, сообщили в МИД РФ.

"Мы надеемся, что больше не будет подобных провокаций. Даже нынешние киевские власти придерживаются позиции, что желание режима Порошенко (предыдущий президент Украины – ред.) проломиться через Керченский пролив без соблюдения соответствующих процедур является провокацией", - сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, украинской стороне во избежание конфликтных ситуаций необходимо соблюдать порядок прохода Керченского пролива.
"Во избежание столкновений и различного рода сложностей при проходе пролива требуются соответствующие своевременные извещения и лоцманские проводки. Так действуют все подобного рода узкие и сложные каналы в различных акваториях", - подчеркнул Мурадов.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
14 июня, 08:09
В Госдуме напомнили Киеву об условиях прохода через Керченский пролив
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКерченский проливГеоргий МурадовМИД РФКрымКиевУкраинаВ мире
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