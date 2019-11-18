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РИА Новости

ОБСЕ раскритиковала подсчет голосов на выборах в парламент Белоруссии

15:41 18.11.2019
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© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. При подсчете голосов на парламентских выборах в Белоруссии наблюдались процедурные проблемы при подсчете голосов, заявила в понедельник специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт.
"В день выборов мы отметили серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов, что вызывает определенные опасения в отношении того, насколько честно подсчитывались голоса. Недостаток прозрачности сказался на общем результате", - заявила она журналистам в понедельник в Минске.
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ОБСЕБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Интересно, при подсчете голосов на выборах президента США проблем не наблюдалось? Как там, ОБСЕ ?
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