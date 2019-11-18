ОБСЕ раскритиковала подсчет голосов на выборах в парламент Белоруссии

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. При подсчете голосов на парламентских выборах в Белоруссии наблюдались процедурные проблемы при подсчете голосов, заявила в понедельник специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт.
"В день выборов мы отметили серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов, что вызывает определенные опасения в отношении того, насколько честно подсчитывались голоса. Недостаток прозрачности сказался на общем результате", - заявила она журналистам в понедельник в Минске.