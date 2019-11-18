"Мисс Россия 2019" планирует отдать маме приз в три миллиона рублей

Финал конкурса "Мисс Россия 2019" состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Финал конкурса "Мисс Россия 2019" состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
В конкурсе приняли участие 50 девушек из разных регионов страны.
В конкурсе приняли участие 50 девушек из разных регионов страны.
По словам организаторов, в этом году были широко представлены северные регионы.
По словам организаторов, в этом году были широко представлены северные регионы.
Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?".
Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?".
Кроме того, участницы прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях.
Кроме того, участницы прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях.
Титул завоевала 20-летняя Алина Санько из Азова.
Титул завоевала 20-летняя Алина Санько из Азова.
Согласно профайлу победительницы на сайте конкурса, Алина увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия.
Согласно профайлу победительницы на сайте конкурса, Алина увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия.
Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.
Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.
Кроме короны из белого золота, победительница получила денежный приз в три миллиона рублей.
Кроме короны из белого золота, победительница получила денежный приз в три миллиона рублей.
Первой вице-мисс Россия стала Арина Верина из Екатеринбурга, второй — Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.
Первой вице-мисс Россия стала Арина Верина из Екатеринбурга, второй — Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.
Певец Сергей Лазарев выступает на конкурсе "Мисс Россия 2019".
Певец Сергей Лазарев выступает на конкурсе "Мисс Россия 2019".
Финал конкурса "Мисс Россия 2019" состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
В конкурсе приняли участие 50 девушек из разных регионов страны.
По словам организаторов, в этом году были широко представлены северные регионы.
Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?".
Кроме того, участницы прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях.
Титул завоевала 20-летняя Алина Санько из Азова.
Согласно профайлу победительницы на сайте конкурса, Алина увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия.
Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.
Кроме короны из белого золота, победительница получила денежный приз в три миллиона рублей.
Первой вице-мисс Россия стала Арина Верина из Екатеринбурга, второй — Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.
Певец Сергей Лазарев выступает на конкурсе "Мисс Россия 2019".