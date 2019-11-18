"Мисс Россия 2019" планирует отдать маме приз в три миллиона рублей

"Приз три миллиона рублей за победу в конкурсе "Мисс Россия" я еще не получила, я его получу, когда передам корону следующей победительнице конкурса. Деньги я отдам своей любимой мамочке", — сказала Санько.

Студентка четвертого курса архитектурного факультета Московского государственного университета по землеустройству представит Россию на конкурсе "Мисс мира" , финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.

Санько рассказала, что подготовка к конкурсу занимает у нее очень много времени, но учебу она не запускает, старается сессии сдавать вовремя и институт планирует закончить даже в случае победы на конкурсе.

"Конкурс "Мисс мира" для меня очень важен. И самый главный конкурс для меня — это благотворительный проект. Я сотрудничала с фондом "Подсолнух", посещала детей в больнице, давала им мастер-классы, так как я — человек искусства", — сказала Санько.

По словам девушки, вечернее платье для конкурса — синее, утонченное, с открытым плечом — создал известный модельер Игорь Чапурин

"Национальное платье создал Глеб Винокуров. Оно называется "Русский сувенир", в декоре использованы мотивы гжели", — рассказала она.