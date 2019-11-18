Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-18T19:50Z
https://ria.ru/20191118/1561074185.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156107/53/1561075359_0:391:2797:1964_1036x0_80_0_0_baef2f829d6c5615ffc73900dd7d8acf.jpg
РИА Новости

"Мисс Россия 2019" планирует отдать маме приз в три миллиона рублей

15:41 18.11.2019 (обновлено: 19:50 18.11.2019)
6208
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастница конкурса "Мисс Мира 2019", обладательница титула "Мисс Россия 2019" Алина Санько
Участница конкурса Мисс Мира 2019, обладательница титула Мисс Россия 2019 Алина Санько
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Победительница конкурса "Мисс Россия 2019" Алина Санько планирует отдать своей маме приз за победу в размере трех миллионов рублей.
"Приз три миллиона рублей за победу в конкурсе "Мисс Россия" я еще не получила, я его получу, когда передам корону следующей победительнице конкурса. Деньги я отдам своей любимой мамочке", — сказала Санько.
Студентка четвертого курса архитектурного факультета Московского государственного университета по землеустройству представит Россию на конкурсе "Мисс мира", финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.
Санько рассказала, что подготовка к конкурсу занимает у нее очень много времени, но учебу она не запускает, старается сессии сдавать вовремя и институт планирует закончить даже в случае победы на конкурсе.
Финал конкурса "Мисс Россия 2019"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Финал конкурса "Мисс Россия 2019" состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Участницы во время выступления в финале конкурса Мисс Россия 2019
1 из 11

Финал конкурса "Мисс Россия 2019" состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В конкурсе приняли участие 50 девушек из разных регионов страны.

Финал конкурса «Мисс Россия 2019»
2 из 11

В конкурсе приняли участие 50 девушек из разных регионов страны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По словам организаторов, в этом году были широко представлены северные регионы.

Участница во время выступления в финале конкурса Мисс Россия 2019
3 из 11

По словам организаторов, в этом году были широко представлены северные регионы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?".

Участница во время выступления в финале конкурса Мисс Россия 2019 в Barvikha Luxury Village. 13 апреля 2019
4 из 11

Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Кроме того, участницы прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях.

Участница во время выступления в финале конкурса Мисс Россия 2019 в Barvikha Luxury Village. 13 апреля 2019
5 из 11

Кроме того, участницы прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Титул завоевала 20-летняя Алина Санько из Азова.

Мисс Россия 2019 Алина Санько на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2019
6 из 11

Титул завоевала 20-летняя Алина Санько из Азова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Согласно профайлу победительницы на сайте конкурса, Алина увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия.

Мисс Россия 2019 Алина Санько во время выступления в финале конкурса Мисс Россия 2019
7 из 11

Согласно профайлу победительницы на сайте конкурса, Алина увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.

Слева направо: Мисс Россия 2019 Алина Санько и Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2019 в Barvikha Luxury Village. 13 апреля 2019
8 из 11

Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Кроме короны из белого золота, победительница получила денежный приз в три миллиона рублей.

Корона Мисс Россия перед началом финала конкурса Мисс Россия 2019
9 из 11

Кроме короны из белого золота, победительница получила денежный приз в три миллиона рублей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Первой вице-мисс Россия стала Арина Верина из Екатеринбурга, второй — Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.

Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2019 Арина Верина (Екатеринбург), Мисс Россия 2019 Алина Санько (Азов) и вторая Вице-мисс Россия 2019 Ралина Арабова (Республика Татарстан)
10 из 11

Первой вице-мисс Россия стала Арина Верина из Екатеринбурга, второй — Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Певец Сергей Лазарев выступает на конкурсе "Мисс Россия 2019".

Певец Сергей Лазарев выступает на конкурсе Мисс Россия 2019
11 из 11

Певец Сергей Лазарев выступает на конкурсе "Мисс Россия 2019".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 11

Финал конкурса "Мисс Россия 2019" состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 11

В конкурсе приняли участие 50 девушек из разных регионов страны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 11

По словам организаторов, в этом году были широко представлены северные регионы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 11

Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 11

Кроме того, участницы прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 11

Титул завоевала 20-летняя Алина Санько из Азова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 11

Согласно профайлу победительницы на сайте конкурса, Алина увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 11

Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 11

Кроме короны из белого золота, победительница получила денежный приз в три миллиона рублей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Первой вице-мисс Россия стала Арина Верина из Екатеринбурга, второй — Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 11

Певец Сергей Лазарев выступает на конкурсе "Мисс Россия 2019".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Конкурс "Мисс мира" для меня очень важен. И самый главный конкурс для меня — это благотворительный проект. Я сотрудничала с фондом "Подсолнух", посещала детей в больнице, давала им мастер-классы, так как я — человек искусства", — сказала Санько.
По словам девушки, вечернее платье для конкурса — синее, утонченное, с открытым плечом — создал известный модельер Игорь Чапурин.
"Национальное платье создал Глеб Винокуров. Оно называется "Русский сувенир", в декоре использованы мотивы гжели", — рассказала она.
В качестве подарков участницам конкурса Санько везет футболки со принтом, на котором изображена русская красавица, катающаяся на коньках на фоне Красной площади.
Чья-то девка с пастью акулы: новую Мисс Россия затравили в интернете
16 апреля, 19:25ТОК
"Чья-то девка с пастью акулы": новую "Мисс Россия" затравили в интернете"Желтые зубы", "трансвестит", "Щелкунчик": 20-летнюю Алину Санько, победительницу конкурса "Мисс Россия 2019" беспощадно раскритиковали в интернете.
1032123
Обсудить 2
КультураАлина СанькоМисс РоссияМисс МираИгорь ЧапуринРоссияОбщество
Рекомендуем
Стоп-кадр передачи Время покажет
"У него была душа": Шейнин рассказал, каким был Никита Исаев
Мужчина во время прогулки в парке
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Николай Герасименко
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
В Омске мужчина лишился автомобиля из-за 177 штрафов ГИБДД
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Томский губернатор "ради женщин" сделал 31 декабря в этом году выходным
Столкновения протестующих с полицией в Тбилиси
В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве пропала журналистка
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
"Смех и грех": депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Так говорит Соня. Умершая от рака девочка хотела, чтобы мир стал добрее
Так говорит Соня. Умершая от рака девочка хотела, чтобы мир стал добрее
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Владимир Лопухов
Умер старейший солист Мариинского театра
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
20:04В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
18:54Захарова рассказала, что не обсуждает с Лавровым свои стихи
Лента новостейМолния