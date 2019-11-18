У Петровского появились флаги украинских националистов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Флаги украинских националистов появились в районе участка разведения сил "Петровское-Богдановка" в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
"Для демонстрации своей неподконтрольности официальному командованию операцией объединенных сил на оставленных вооруженными формированиями Украины позициях (в районе участка разведения сил – ред.) националистами были водружены флаги своих подразделений, что зафиксировано нашими наблюдателями", - сказал Айгистов.
В частности, на фотографиях, предоставленных Народной милицией ДНР, виден красно-черный флаг, в основном используемый организацией "Правый сектор"*.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.