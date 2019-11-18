У Петровского появились флаги украинских националистов, заявили в ДНР

"Для демонстрации своей неподконтрольности официальному командованию операцией объединенных сил на оставленных вооруженными формированиями Украины позициях (в районе участка разведения сил – ред.) националистами были водружены флаги своих подразделений, что зафиксировано нашими наблюдателями", - сказал Айгистов.