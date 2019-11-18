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РИА Новости

Минфин пообещал отменить устаревшие нормы законодательства об инвестициях

15:39 18.11.2019 (обновлено: 15:41 18.11.2019)
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© Фото : Фотохост-агентство/ Роман Яндолин / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© Фото : Фотохост-агентство/ Роман Яндолин
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Антон Силуанов. Архивное фото
АНОСИНО (Московская обл.), 18 ноя - РИА Новости. Законодательство в области инвестиционной деятельности в России во многом потеряло актуальность с 90-х годов, и устаревшие нормы будут отменены, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях законопроекта о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
В начале ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о введении в РФ механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В понедельник депутаты Госдумы вместе с экспертами, представителями бизнеса и профильных министерств на площадке Корпоративного университета Сбербанка обсуждают пакет законопроектов о развитии инвестиционной деятельности в России.
"Сегодня в области инвестиций действует законодательство еще 1990-х годов, во многом это законодательство устарело. Рассматриваемым законопроектом мы предлагаем исключить целый ряд устаревших норм. Сюда, в этот законопроект вошли все те решения, которые необходимы для инвестиций", - сказал Силуанов.
Чиновник при этом добавил, что вопрос бюджетных инвестиций намеренно исключен из законопроекта, и эта тема будет урегулирована бюджетным законодательством.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
13:40
Греф назвал недостатки законопроекта о защите и поощрении инвестиций
Законопроект о СЗПК предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций. Первый, общий проектный, предусматривает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий ведения бизнеса для инвестпроектов. Таким образом, проекты в социальной сфере с объемом инвестиций от 250 миллионов рублей, в АПК, промышленности и цифровой сфере от 1,5 миллиардов и в остальных секторах – от 5 миллиардов рублей смогут войти в общий проектный режим.
Для более крупных проектов, с объемом инвестиций от 10 миллиардов рублей, законопроект предполагает более широкие возможности - так называемый индивидуальный проектный режим для новых проектов.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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