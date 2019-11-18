Ростовская область представит умные машины на "Транспорте России-2019"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Ростовская область представит умные машины и беспилотную технику, в том числе беспилотные комбайны, на международной выставке и форуме "Транспорт России-2019", сообщает правительство региона.

Выставка откроется в Москве 19 ноября и, как ожидают организаторы, соберет не менее 4 тысяч участников. Делегацию Ростовской области на мероприятиях возглавит губернатор Василий Голубев . Слоган экспозиции региона: "Ростовская область – родина беспилотных комбайнов".

"Беспилотные комбайны - несколько неожиданный для транспортного форума и немного провокационный образ, главная цель которого - привлечь повышенное внимание к экспозиции региона, подчеркнуть его уникальность. При этом на самом деле беспилотные комбайны - лишь один из примеров беспилотников в арсенале региона", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, у Ростовской области есть безусловное лидерство в создании российской беспилотной сельхозтехники: "Ростсельмаш" уже провел успешные испытания первых беспилотных комбайнов.

В то же время, завершен цикл испытаний "умных" электровозов Новочеркасского электровозостроительного завода; ведется выпуск беспилотных авиакомплексов на ростовском заводе "Горизонт"; есть перспективные разработки таганрогских предприятий - ТАНТК им. Г.М. Бериева (гидросамолеты) и "Научно-конструкторского бюро вычислительных систем" (продукция для беспилотных автомобилей).

"Акцент на беспилотном транспорте - это одновременно визионерство, взгляд в будущее, демонстрация определенных лидерских позиций Ростовской области в данной сфере", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" Игоря Буракова.