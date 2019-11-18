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Ростовская область
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РИА Новости

Ростовская область представит умные машины на "Транспорте России-2019"

15:38 18.11.2019 (обновлено: 16:21 18.11.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Ростовская область представит умные машины и беспилотную технику, в том числе беспилотные комбайны, на международной выставке и форуме "Транспорт России-2019", сообщает правительство региона.
Выставка откроется в Москве 19 ноября и, как ожидают организаторы, соберет не менее 4 тысяч участников. Делегацию Ростовской области на мероприятиях возглавит губернатор Василий Голубев. Слоган экспозиции региона: "Ростовская область – родина беспилотных комбайнов".
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"Беспилотные комбайны - несколько неожиданный для транспортного форума и немного провокационный образ, главная цель которого - привлечь повышенное внимание к экспозиции региона, подчеркнуть его уникальность. При этом на самом деле беспилотные комбайны - лишь один из примеров беспилотников в арсенале региона", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, у Ростовской области есть безусловное лидерство в создании российской беспилотной сельхозтехники: "Ростсельмаш" уже провел успешные испытания первых беспилотных комбайнов.
В то же время, завершен цикл испытаний "умных" электровозов Новочеркасского электровозостроительного завода; ведется выпуск беспилотных авиакомплексов на ростовском заводе "Горизонт"; есть перспективные разработки таганрогских предприятий - ТАНТК им. Г.М. Бериева (гидросамолеты) и "Научно-конструкторского бюро вычислительных систем" (продукция для беспилотных автомобилей).
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"Акцент на беспилотном транспорте - это одновременно визионерство, взгляд в будущее, демонстрация определенных лидерских позиций Ростовской области в данной сфере", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" Игоря Буракова.
Помимо блока беспилотной техники на выставке область, в частности, презентует региональный блок национальных проектов "Безопасные автомобильные дороги", "Расширение и модернизация инфраструктуры"; проект "Обход города Аксая"; проект развития регионального рынка газомоторного топлива.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьЭкономика
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