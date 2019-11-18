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РИА Новости

Лавров обвинил США в углублении кризиса в сфере контроля над вооружениями

15:29 18.11.2019 (обновлено: 15:42 18.11.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса в России. 21 февраля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса в России. 21 февраля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кризис в сфере контроля над вооружениями из-за действий США углубляется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии.
"Нас беспокоит тот кризис, который сейчас углубляется, в сфере контроля над вооружениями. Имею в виду и решение Соединенных Штатов вслед за выходом из договора о противоракетной обороне разрушить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Лавров.
Министр напомнил, что предложенные российской стороной меры, которые могли обеспечить жизнеспособность этого договора, были отвергнуты. "Сейчас под вопросом судьба договора о стратегических наступательных вооружениях, к этому добавляется и официальный отказ Соединенных Штатов ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отражение в американских доктринальных документах возможности понизить порог применения ядерного оружия, планы по размещению ударных вооружений в космосе", - отметил он.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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