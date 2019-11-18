Лавров обвинил США в углублении кризиса в сфере контроля над вооружениями

"Нас беспокоит тот кризис, который сейчас углубляется, в сфере контроля над вооружениями. Имею в виду и решение Соединенных Штатов вслед за выходом из договора о противоракетной обороне разрушить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Лавров.

Министр напомнил, что предложенные российской стороной меры, которые могли обеспечить жизнеспособность этого договора, были отвергнуты. "Сейчас под вопросом судьба договора о стратегических наступательных вооружениях, к этому добавляется и официальный отказ Соединенных Штатов ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отражение в американских доктринальных документах возможности понизить порог применения ядерного оружия, планы по размещению ударных вооружений в космосе", - отметил он.