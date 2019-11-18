Правительство утвердило проект о "едином цифровом окне" на портале госуслуг

"Подписанным постановлением принято решение о создании на едином портале новых сервисов, которые позволят обеспечить "единое цифровое окно" подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные этим органам организации", - говорится в документе.

"Предлагая новые векторы развития портала и мобильного приложения "Госуслуги" мы ориентируемся, с одной стороны, на лучшие мировые практики, с другой – на обратную связь, поступающую от граждан. Постановление, подготовленное Министерством цифрового развития и принятое сегодня Правительством позволит нам реализовать новые идеи и сделать "Госуслуги" еще удобнее", - сказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин РИА Новости.