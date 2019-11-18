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РИА Новости

Правительство утвердило проект о "едином цифровом окне" на портале госуслуг

15:26 18.11.2019 (обновлено: 17:39 18.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило создание "единого цифрового окна" на портале госуслуг, следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Подписанным постановлением принято решение о создании на едином портале новых сервисов, которые позволят обеспечить "единое цифровое окно" подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные этим органам организации", - говорится в документе.
"Предлагая новые векторы развития портала и мобильного приложения "Госуслуги" мы ориентируемся, с одной стороны, на лучшие мировые практики, с другой – на обратную связь, поступающую от граждан. Постановление, подготовленное Министерством цифрового развития и принятое сегодня Правительством позволит нам реализовать новые идеи и сделать "Госуслуги" еще удобнее", - сказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин РИА Новости.
Официальный интернет-портал государственных услуг
15 ноября, 08:38
Мобильное приложение "Госуслуги" в 2020 году выйдет в новом формате
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что техническая реализация проекта "единого цифрового окна" на портале госуслуг начнется в следующем году. Проект предусматривает создание окна обратной связи граждан и юридических лиц с органами власти, возможность совершать сделки купли-продажи имущества с помощью электронной подписи, а также информирование граждан РФ, например, о получении льгот, о которых они не знали, пояснил премьер.
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Дмитрий МедведевПравительство РФРоссияГосуслугиОбщество
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