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РИА Новости

Бутина поблагодарила президента России за помощь в ее возвращении на родину

15:26 18.11.2019
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© ВГТРКМария Бутина
Мария Бутина
© ВГТРК
Мария Бутина . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Быть гражданином России достаточно для того, чтобы президент страны выступил в твою защиту, считает освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.
"Особое слово (благодарности - ред.) для президента РФ, потому что меня, всего лишь студентку, защищал даже президент РФ, потому что быть гражданином России - это более чем достаточно, для того, чтобы сам президент выступил в твою поддержку. Я бы хотела выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу (Путину) за его неоднократные высказывания в мою защиту. Я это видела, я это знаю, я это очень ценю", - сказала Бутина на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
Омбудсмен в свою очередь также подчеркнула особую роль президента РФ в судьбе Бутиной и других россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию за рубежом или стали заложниками политических инсинуаций и межгосударственных сложных отношений.
"Буквально как лев борется за каждого гражданина Российской Федерации",- заключила Москалькова, говоря о президенте России.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина во время встречи. 18 ноября 2019
15:04
Москалькова предложила Бутиной работу в группе по защите соотечественников
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