Бутина поблагодарила президента России за помощь в ее возвращении на родину

"Особое слово (благодарности - ред.) для президента РФ, потому что меня, всего лишь студентку, защищал даже президент РФ, потому что быть гражданином России - это более чем достаточно, для того, чтобы сам президент выступил в твою поддержку. Я бы хотела выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу (Путину) за его неоднократные высказывания в мою защиту. Я это видела, я это знаю, я это очень ценю", - сказала Бутина на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.