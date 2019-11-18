Бутина поблагодарила президента России за помощь в ее возвращении на родину

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Быть гражданином России достаточно для того, чтобы президент страны выступил в твою защиту, считает освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.
"Особое слово (благодарности - ред.) для президента РФ, потому что меня, всего лишь студентку, защищал даже президент РФ, потому что быть гражданином России - это более чем достаточно, для того, чтобы сам президент выступил в твою поддержку. Я бы хотела выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу (Путину) за его неоднократные высказывания в мою защиту. Я это видела, я это знаю, я это очень ценю", - сказала Бутина на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
Омбудсмен в свою очередь также подчеркнула особую роль президента РФ в судьбе Бутиной и других россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию за рубежом или стали заложниками политических инсинуаций и межгосударственных сложных отношений.
"Буквально как лев борется за каждого гражданина Российской Федерации",- заключила Москалькова, говоря о президенте России.