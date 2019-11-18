СМИ: в Тбилиси около 15 автобусов спецназа прибыли на акцию протеста

ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Около 15 желтых автобусов с сотрудниками спецназа, а также бригады патрульной полиции прибыли к зданию парламента Грузии, которое пикетировали протестующие оппозиционеры и их сторонники, требующие роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, передает телекомпания "Рустави 2".
В парламент, входы которого заблокировали оппозиционеры, должны прийти депутаты из парламентского большинства для проведения заседания бюро.
"Видно, как к зданию приехали около 15 автобусов со спецназом. На месте также находится беспрецедентное количество бригад патрульной полиции", - сообщило ТВ, показывая кадры в прямом эфире.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.