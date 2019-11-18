Ученые впервые после распада СССР опишут историю гражданской войны

"Во-первых, мы должны следовать принципу историзма, то есть воссоздавать картину истории через призму того, как жили, действовали и мыслили люди тогда, но в то же время создавать ее глазами сегодня живущих историков – совместить разные картинки. Это бывает очень непросто. Не исключено, что в будущем, сквозь призму нового накопленного опыта эта картина будет пересмотрена, но нам хотелось бы создать настолько объективную картину, насколько это возможно сегодня, насколько это получится", - сказал историк.