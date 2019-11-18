Волин: возникшие при "врезке" региональных ТВ-программ техпроблемы решены

С 29 ноября программам региональных телеканалов будет выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Пятого ноября региональные программы в эфире ОТР появились в двух тестовых субъектах: Омской и Калининградской областях, в ночь на 8 ноября были проведены необходимые технические работы по переключению сети еще в 10 регионах.