Волин: возникшие при "врезке" региональных ТВ-программ техпроблемы решены

ВОЛГОГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Технические проблемы при подключении региональных каналов к цифровому вещанию на Общественном телевидении России (ОТР) возникли у нескольких тысяч пользователей, но все они были решены, сообщил журналистам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
С 29 ноября программам региональных телеканалов будет выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Пятого ноября региональные программы в эфире ОТР появились в двух тестовых субъектах: Омской и Калининградской областях, в ночь на 8 ноября были проведены необходимые технические работы по переключению сети еще в 10 регионах.
"Общее количество людей, у которых возникли технические помехи по всей стране, составило несколько тысяч человек... Нет ни одного, у которого были нерешённые технические помехи, после того, как они позвонили на горячую линию или как к некоторым приехали волонтеры. Все вопросы удалось решить", - сказал Волин.
Он отметил, что подготовка к новому формату телевещания идёт полным ходом, процесс переключения будет вестись до "двадцатых чисел ноября".
Переход России от аналогового к цифровому телевещанию начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходило поэтапно. Последний 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся Россия перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.