АТА: российские туристы не отказывались от туров в Венецию из-за наводнения

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Рекордное наводнение, нарушившее привычный ритм жизни Венеции, не сказалось на туристическом спросе среди россиян и не привело к отказам от туров, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Поздно вечером во вторник, 12 ноября, уровень воды в итальянском городе достиг отметки 187 сантиметров. Было затоплено 80% территории города. Власти подсчитывают убытки, которые, по первым оценкам, могут достичь миллиарда евро.
"За все время, пока в Венеции продолжается наводнение, в туристические агентства не поступали отказы от запланированных поездок", — сказала Осипова.
Она отметила, что россияне чаще останавливаются не в самой Венеции, а в Местре, так как проживание там намного дешевле. "Этот городок находится на материке и не подвергается затоплению. Кроме того, по опыту могу сказать, что российских путешественников не пугают ни цунами, ни извержения вулканов, а "высокая вода" для наших соотечественников — это просто интересное приключение", — прокомментировала ситуацию Осипова.
Согласно прогнозам центра приливов, в ближайшие дни "высокая вода" Венецию покинет. С понедельника по среду максимальный ее уровень будет достигать 100-110 сантиметров.
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