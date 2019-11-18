АТА: российские туристы не отказывались от туров в Венецию из-за наводнения

"За все время, пока в Венеции продолжается наводнение, в туристические агентства не поступали отказы от запланированных поездок", — сказала Осипова.

Она отметила, что россияне чаще останавливаются не в самой Венеции, а в Местре, так как проживание там намного дешевле. "Этот городок находится на материке и не подвергается затоплению. Кроме того, по опыту могу сказать, что российских путешественников не пугают ни цунами, ни извержения вулканов, а "высокая вода" для наших соотечественников — это просто интересное приключение", — прокомментировала ситуацию Осипова.