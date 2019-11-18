Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T15:14Z
https://ria.ru/20191118/1561072404.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/15732/79/157327994_0:154:3000:1842_1036x0_80_0_0_6122dbdb6ac71ff8ec9af93654cccab1.jpg
РИА Новости

Россия и Иран не обсуждают вопрос о дополнительных поставках С-300

15:12 18.11.2019 (обновлено: 15:14 18.11.2019)
378
© РИА Новости / Юрий Шипилов / Перейти в фотобанкЗРК С-300
ЗРК С-300
© РИА Новости / Юрий Шипилов
Перейти в фотобанк
ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. Россия и Иран не обсуждают вопрос о дополнительных поставках зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Дополнительные поставки С-300 Ирану не обсуждаются", - сказал он на авиавыставке в Дубае.
Символические кубики бетона с церемонии начала строительства АЭС Бушер-2 в Иране
10 ноября, 13:27Ядерные технологии
Россия и Иран начали строительство второго энергоблока АЭС "Бушер"
Шугаев напомнил, что российские системы ПВО были поставлены в Иран в 2016 году, гарантийные обязательства по контракту завершены в апреле 2018 года, а сервисное обслуживание техники производится в рамках создаваемого в Иране сервисного технического центра.
100311
Обсудить 0
Dubai Airshow 2019Дмитрий ШугаевЗРК С-300Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Россия готова поставлять оружие Ирану после отмены санкций
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Россия поставляет Ирану комплексы радиотехнической разведки
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Легкий однодвигательный вертолет VRT500 холдинга Вертолеты России
"Ростех" поставит 10 вертолетов VRT500 в Скандинавию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса в России. 21 февраля 2019
Лавров обвинил США в углублении кризиса в сфере контроля над вооружениями
Акция протеста в Исхафане
Власти Ирана пообещали решить проблемы с интернетом в стране
Истребитель Су-35
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей
Президент Украины Петр Порошенко
Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти "российским заказом"
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму назвали передачу украинских кораблей логичным решением
Замир Кабулов
В МИД не исключили причастность внешних сил к беспорядкам в Иране
Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
СМИ назвали общую сумму контрактов на 175 самолетов МС-21
Германский бундестаг в Берлине
В бундестаге отметили динамику в урегулировании кризиса на Украине
Парламентские выборы в Белоруссии
ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии международным стандартам
Столкновения протестующих с полицией в Тбилиси
В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты в парламенте
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
20:04В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния