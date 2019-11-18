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РИА Новости

Протесты в Ираке не сказались на работе нефтяного сектора, заявил миннефти

15:11 18.11.2019
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© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в Ираке
Сотрудник полиции в Ираке
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Сотрудник полиции в Ираке. Архивное фото
БАГДАД, 18 ноя - РИА Новости. Протестные акции в Ираке не повлияли на работу предприятий нефтяного сектора, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
"Демонстрации не оказывают влияния на нефтяной сектор: ни в плане переработки нефти, ни в плане добычи на нефтяных месторождениях, ни в плане экспорта", - заявил Джихад.
По его словам, протестующие не атакуют нефтяные объекты, а лишь перекрывают дороги, не давая сотрудникам попасть на работу, но этот факт не влияет на работу всего сектора.
Он отметил, что многие из протестующих требуют обеспечения их рабочими местами, в ответ на это министерство трудоустроило "многих из них".
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Также Джихад подчеркнул, что сотрудники международных нефтяных компаний не высказывали опасений по поводу демонстраций.
Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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