Протесты в Ираке не сказались на работе нефтяного сектора, заявил миннефти

БАГДАД, 18 ноя - РИА Новости. Протестные акции в Ираке не повлияли на работу предприятий нефтяного сектора, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"Демонстрации не оказывают влияния на нефтяной сектор: ни в плане переработки нефти, ни в плане добычи на нефтяных месторождениях, ни в плане экспорта", - заявил Джихад.

По его словам, протестующие не атакуют нефтяные объекты, а лишь перекрывают дороги, не давая сотрудникам попасть на работу, но этот факт не влияет на работу всего сектора.

Он отметил, что многие из протестующих требуют обеспечения их рабочими местами, в ответ на это министерство трудоустроило "многих из них".

Также Джихад подчеркнул, что сотрудники международных нефтяных компаний не высказывали опасений по поводу демонстраций.