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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

15:27 18.11.2019
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© REUTERS / Alla DmitrievaБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© REUTERS / Alla Dmitrieva
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия вернула Украине три военных корабля, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года, в качестве жеста доброй воли, заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, это "нормальный шаг цивилизованного государства, которым мы однозначно считаем нашу страну". Он также отметил, что следственные действия завершились или почти завершились.
При этом, как пояснил Джабаров, Россия не собиралась ничего конфисковывать или присваивать.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
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Кроме того, как рассказал сенатор, дальнейшее развитие российско-украинских отношений будут определять результаты грядущей встречи "нормандской четверки".
"Ключ к потеплению отношений лежит в нормандском саммите. Если он пройдет успешно... будут приняты какие-то серьезные результаты, начнутся подвижки в восстановлении мира в Донбассе, тогда будем считать, что это успешно", — добавил Джабаров.
Двадцать пятого ноября 2018 года катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
Седьмого сентября этого года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
9 октября, 16:00
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир ДжабаровВоенно-морские силы УкраиныКерчьСлужба безопасности УкраиныСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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