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РИА Новости

Россия готова поставлять оружие Ирану после отмены санкций

15:08 18.11.2019
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© Фото : пресс-служба ФСВТС РоссииДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
© Фото : пресс-служба ФСВТС России
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Архивное фото
ДУБАЙ, 18 ноя – РИА Новости. Россия готова поставлять оружие Ирану, но только после отмены международных санкций, сообщил РИА Новости в понедельник на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Российская сторона готова к обсуждению сотрудничества с Ираном в этой области [продажи оружия] при условии, что практическая реализация проектов указанной номенклатуры начнется только после отмены международных ограничений", - сказал Шугаев.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
15:04
Россия поставляет Ирану комплексы радиотехнической разведки
По его словам, Ирану могут быть интересны поставки, в частности, боевых самолетов, вертолетов, танков, кораблей, береговых ракетных комплексов, авиадвигателей, а также запчастей для ремонта авиации, бронетанковой техники и подлодок.
Иран находится под санкциями ООН, в том числе и по сегменту ВТС, с середины 2000-х годов. Ограничения были частично сняты после резолюции Совбеза ООН в 2015 году после того, как республика пошла на сотрудничество с международным сообществом по ядерной программе. Однако запрет в отношении поставки наступательных вооружений будет действовать еще пять лет после вступления в силу - до октября 2020 года.
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Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФСовет Безопасности ООНРоссияИранВ мире
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