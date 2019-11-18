Россия готова поставлять оружие Ирану после отмены санкций

"Российская сторона готова к обсуждению сотрудничества с Ираном в этой области [продажи оружия] при условии, что практическая реализация проектов указанной номенклатуры начнется только после отмены международных ограничений", - сказал Шугаев.

По его словам, Ирану могут быть интересны поставки, в частности, боевых самолетов, вертолетов, танков, кораблей, береговых ракетных комплексов, авиадвигателей, а также запчастей для ремонта авиации, бронетанковой техники и подлодок.

Иран находится под санкциями ООН, в том числе и по сегменту ВТС, с середины 2000-х годов. Ограничения были частично сняты после резолюции Совбеза ООН в 2015 году после того, как республика пошла на сотрудничество с международным сообществом по ядерной программе. Однако запрет в отношении поставки наступательных вооружений будет действовать еще пять лет после вступления в силу - до октября 2020 года.