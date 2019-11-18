Москалькова предложила Бутиной работу в группе по защите соотечественников

"У нас есть много судеб наших граждан, которые связаны и с другими государствами - это Александр Винник в Греции, Константин Ярошенко в США, это наши граждане в других государствах, о которых мы заботимся, и сегодня наработан интересный, новый механизм взаимодействия с органами ООН, Совета Европы... мы работали и по вашей теме, и по теме Кирилла Вышинского, и по судьбе других граждан, находящихся в местах лишения свободы по надуманным основаниям", - подчеркнула Москалькова.