Москалькова предложила Бутиной работу в группе по защите соотечественников

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила россиянке Марии Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы, работать под ее началом в группе по защите соотечественников за рубежом.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Она прилетела в Москву 26 октября.
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"Я очень рада вашему возвращению, приступайте к работе, приглашаю работать в нашей группе по защите соотечественников за рубежом, и я уверена, что вместе мы сможем много пользы принести людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом", - сказала Москалькова на встрече с Бутиной.
Омбудсмен добавила, что на сегодняшний день разработана концепция защиты прав соотечественников за рубежом, которая даёт положительные результаты. В аппарате было принято решение о расширении рабочей группы по защите прав граждан России в Украине, потому что помощь также требуется российским гражданам на территории других государств.
"У нас есть много судеб наших граждан, которые связаны и с другими государствами - это Александр Винник в Греции, Константин Ярошенко в США, это наши граждане в других государствах, о которых мы заботимся, и сегодня наработан интересный, новый механизм взаимодействия с органами ООН, Совета Европы... мы работали и по вашей теме, и по теме Кирилла Вышинского, и по судьбе других граждан, находящихся в местах лишения свободы по надуманным основаниям", - подчеркнула Москалькова.