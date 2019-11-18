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РИА Новости

Россия поставляет Ирану комплексы радиотехнической разведки

15:04 18.11.2019 (обновлено: 15:14 18.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Архивное фото
ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. Москва поставляет Тегерану ненаступательное оружие, в том числе комплексы радиотехнической разведки, сообщил РИА Новости в понедельник на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Продолжается реализация контрактов, не подпадающих под санкции ООН, на поставку комплекса ремонтно-диагностического оборудования, средств радиомониторинга, комплексов радиотехнической разведки, а также другой ненаступательной техники", - сказал Шугаев.
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Dubai Airshow 2019Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФСовет Безопасности ООНООНРоссияИранВ мире
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