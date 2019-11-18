Россия поставляет Ирану комплексы радиотехнической разведки

ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. Москва поставляет Тегерану ненаступательное оружие, в том числе комплексы радиотехнической разведки, сообщил РИА Новости в понедельник на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Продолжается реализация контрактов, не подпадающих под санкции ООН, на поставку комплекса ремонтно-диагностического оборудования, средств радиомониторинга, комплексов радиотехнической разведки, а также другой ненаступательной техники", - сказал Шугаев.