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РИА Новости

Счетная палата запустила портал "Госрасходы"

15:02 18.11.2019 (обновлено: 15:05 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Специальный сайт, аккумулирующий информацию по контрактам госкомпаний и госорганов - портал "Госрасходы" (spending.gov.ru) - представила в понедельник Счетная палата России.

"Хочу представить наш новый продукт - часть нашей работы, которая связана с открытостью - как работы Счетной палаты, так и сделать акцент на работу с государственными средствами и бюджетом - новый специальный проект портал-агрегатор "Госрасходы", - сказал журналистам глава СП Алексей Кудрин.

Он отметил, что "мы хотим сделать прозрачнее и понятнее всё, что затрагивает сферу государственных доходов и расходов, главная цель проекта - дать интересующимся гражданам инструмент, чтобы изучать финансы государства, доступно, более простым способом, и проследить, в конечном счете, движения средств от выделения до конечного результата".
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По словам Кудрина, "это только начало большой работы, создание новых аналитических возможностей работы со средствами государственного бюджета".
Он добавил, что на портале собраны данные обо всех национальных проектах "в разрезе государственных и муниципальных контрактов и субсидий из федерального бюджета".
"Также представлены агрегированные данные по главным распорядителям бюджетных средств и получателям бюджетных средств", - уточнил глава СП.
Сейчас портал уже работает в бета-версии и там можно найти информацию о расходах по контрактам министерств, ведомств, госкомпаний.
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Счетная палата РФАлексей КудринМоскваРоссияЭкономика
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