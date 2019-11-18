Названы самые трудолюбивые британские актеры

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. По данным исследования стримингового сервиса Britbox на основании достижений сотни кинозвезд был составлен список актеров-трудоголиков, сообщает Dailу Mail.
Самым трудолюбивым актером назвали Дэвида Теннанта, а актрисой – Оливию Колман.
В исследовании приняли участие только те знаменитости, которые были номинированы на премию BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) или NTA (Национальная телевизионная премия Великобритании) за последние десять лет. Учитывались разносторонность и количество работ на экране.
Первое место занял Дэвид Теннант (сериал "Доктор Кто"), на втором месте Мартин Клунес (телешоу "Мужчины поступают плохо"), на третьем – комик Дэвид Джейсон (фильм "Санта-Хрякус: Страшдественская сказка"), на четвертом и первом среди женщин — Оливия Колман (сериал "Корона"). Замыкает пятерку лидеров Джули Уолтерс, сыгравшая Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере.