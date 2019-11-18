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РИА Новости

Умер писатель Игорь Сахновский

15:02 18.11.2019 (обновлено: 15:34 18.11.2019)
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© Илья ПиталевПисатель Игорь Сахновский
Писатель Игорь Сахновский
© Илья Питалев
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский писатель Игорь Сахновский умер в возрасте 61 года. Об этом рассказал в фейсбуке его друг Федор Еремеев.
"Прощай, старый товарищ", — написал он.
По предварительным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.
Игорь Сахновский родился 17 июля 1958 года в Орске (Оренбургская область). Окончил Уральский государственный университет.
Его первый роман "Насущные нужды умерших" вышел в 1999 году и был номинирован на премию имени Аполлона Григорьева, а затем удостоен международной награды Fellowship Hawthornden International Writers Retreat.
Цикл рассказов "Счастливцы и безумцы" получил "Русского Декамерона", а роман "Человек, который знал все" вошел в список финалистов премий "Большая книга" и "Русский Букер". Также Сахновский является обладателем премии "Бронзовая улитка", которую присуждал Борис Стругацкий.
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КультураБольшая книгаРусский Букер (премия)ОрскБорис СтругацкийРоссия
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