Суд взыскал с "Нового потока" 16 миллионов долларов долга по кредитам МКБ

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Балтсетьстрой", к которой право требования перешло от "Московского кредитного банка" (МКБ), взыскал 16 миллионов долларов (более 1 миллиарда рублей по текущему курсу) с трех структур группы "Новый поток" предпринимателя Дмитрия Мазурова

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, первая инстанция полностью удовлетворила требования истца о взыскании задолженности по кредитному договору, в том числе 13,6 миллиона долларов тела кредита, а также процентов и неустоек, к основному должнику ООО "Транстрейдойл" и его поручителям - ООО "Марийский нефтеперегонный завод" и ООО "Марийский нефтеперерабатывающий завод".

Право требования перешло к "Балтсетьстрою" по двум последовательным договорам цессии от МКБ через компанию "Стройпроект". Она, как и Мазуров, МКБ, Интерпромбанк и ООО "АНПЗ-Продукт", привлечена к делу в статусе третьего лица.

Изначально иск был предъявлен к восьми компаниям группы. Впоследствии суд выделил в отдельные производства требования к АО "Антипинский НПЗ", ООО "Тоталойл", ООО "Битумное производство", ООО "Нефтегазовый концерн "Альфа" и ООО "Регион трейдинг" и приостановил производство по ним в связи с тем, что эти компании находятся в процедуре банкротства.

Суд в понедельник отклонил встречный иск "Транстрейдойла" (ТТО), требовавшего признать недействительным договор цессии между МКБ и "Стройпроектом". По его мнению, истец не представил доказательств выплаты 1,5 миллиарда рублей за переход прав требования. Представитель ТТО также назвал компанию "Балтсетьстрой" фирмой-однодневной, в которой, по данным ЕГРЮЛ, числится один сотрудник. Он обвинил ее в злоупотреблении правом, поскольку истец обладает хорошим обеспечением кредита, но "они этим не пользуются, а идут в суд". По его словам, вопрос с банком было бы решить легче.

Группа "Новый поток" - крупнейший в России независимый от основных нефтяных компаний нефтепереработчик. В настоящее время она лишилась большинства основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева.