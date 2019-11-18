Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T15:14Z
https://ria.ru/20191118/1561070726.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/50081/08/500810892_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_ecbe343a0a21e208029d24e42ddf0004.jpg
РИА Новости

Суд взыскал с "Нового потока" 16 миллионов долларов долга по кредитам МКБ

14:58 18.11.2019 (обновлено: 15:14 18.11.2019)
562
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Балтсетьстрой", к которой право требования перешло от "Московского кредитного банка" (МКБ), взыскал 16 миллионов долларов (более 1 миллиарда рублей по текущему курсу) с трех структур группы "Новый поток" предпринимателя Дмитрия Мазурова.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, первая инстанция полностью удовлетворила требования истца о взыскании задолженности по кредитному договору, в том числе 13,6 миллиона долларов тела кредита, а также процентов и неустоек, к основному должнику ООО "Транстрейдойл" и его поручителям - ООО "Марийский нефтеперегонный завод" и ООО "Марийский нефтеперерабатывающий завод".
Право требования перешло к "Балтсетьстрою" по двум последовательным договорам цессии от МКБ через компанию "Стройпроект". Она, как и Мазуров, МКБ, Интерпромбанк и ООО "АНПЗ-Продукт", привлечена к делу в статусе третьего лица.
Дмитрий Мазуров
19 августа, 13:52
Суд в Москве получил заявление о банкротстве основателя "Нового потока"
Изначально иск был предъявлен к восьми компаниям группы. Впоследствии суд выделил в отдельные производства требования к АО "Антипинский НПЗ", ООО "Тоталойл", ООО "Битумное производство", ООО "Нефтегазовый концерн "Альфа" и ООО "Регион трейдинг" и приостановил производство по ним в связи с тем, что эти компании находятся в процедуре банкротства.
Суд в понедельник отклонил встречный иск "Транстрейдойла" (ТТО), требовавшего признать недействительным договор цессии между МКБ и "Стройпроектом". По его мнению, истец не представил доказательств выплаты 1,5 миллиарда рублей за переход прав требования. Представитель ТТО также назвал компанию "Балтсетьстрой" фирмой-однодневной, в которой, по данным ЕГРЮЛ, числится один сотрудник. Он обвинил ее в злоупотреблении правом, поскольку истец обладает хорошим обеспечением кредита, но "они этим не пользуются, а идут в суд". По его словам, вопрос с банком было бы решить легче.
Группа "Новый поток" - крупнейший в России независимый от основных нефтяных компаний нефтепереработчик. В настоящее время она лишилась большинства основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева.
Сейчас Антипинский НПЗ и находящиеся у него на балансе Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского месторождений принадлежат компании "Сокар энергоресурс" - совместному предприятию Сбербанка и неназванных инвесторов. Сам Мазуров был задержан в июле и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка - крупнейшего кредитора группы.
412001
Обсудить 1
Дмитрий МазуровМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс" хочет поменять структуру управления компанией
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк получил обращение Яндекса с просьбой вернуть ему "золотую акцию"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Несанкционированная акция 27 июля в Москве
Новиков, ударивший полицейского бутылкой на незаконной акции, признал вину
Утилизация использованных батареек
Эколог оценил российский рынок переработки батареек в 40 миллиардов рублей
суд
Владелец затонувшего у берегов Крыма катера предстанет перед судом
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко
Суд назначил экспертизу высказываний Порошенко по делу о давлении на суд
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина во время встречи. 18 ноября 2019
Москалькова предложила Бутиной работу в группе по защите соотечественников
Парламентские выборы в Белоруссии
ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии международным стандартам
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Россия поставляет Ирану комплексы радиотехнической разведки
Дмитрий Медведев
Власти с 2020 года расширят программу субсидий для рейсов на Дальний Восток
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Минприроды выступило за эволюционный путь в вопросе отказа от пластика
Петровское, Донбасс
У Петровского появились флаги украинских националистов, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты в парламенте
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
20:04В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния