В Тоскане объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы наводнения

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Власти итальянского региона Тоскана объявили чрезвычайное положение из-за угрозы наводнения, Власти итальянского региона Тоскана объявили чрезвычайное положение из-за угрозы наводнения, сообщает La Repubblica.

Многие государственные учреждения, школы, университеты и коммерческие предприятия закрыты, но работают частные компании, банки и почтовые отделения.

В воскресенье во Флоренции вода в реке Арно поднялась до самого высокого уровня за последние 20 лет, достигнув отметки 4,8 метра, а критической считается — 5,5 метра.

Жителей и туристов призывают держаться подальше от берегов и проявлять осторожность в подземных переходах.

Мэр города Микеле Конти в соцсетях сообщает , что уровень воды падает, но очень медленно.