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РИА Новости

В Тоскане объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы наводнения

17:26 18.11.2019 (обновлено: 17:27 18.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовФлоренция
Флоренция
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Власти итальянского региона Тоскана объявили чрезвычайное положение из-за угрозы наводнения, сообщает La Repubblica.
Многие государственные учреждения, школы, университеты и коммерческие предприятия закрыты, но работают частные компании, банки и почтовые отделения.
В воскресенье во Флоренции вода в реке Арно поднялась до самого высокого уровня за последние 20 лет, достигнув отметки 4,8 метра, а критической считается — 5,5 метра.
Жителей и туристов призывают держаться подальше от берегов и проявлять осторожность в подземных переходах.
Мэр города Микеле Конти в соцсетях сообщает, что уровень воды падает, но очень медленно.
В ближайшие дни в регионе ожидаются дожди и грозы.
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