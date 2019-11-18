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РИА Новости

"Яндекс" поддержал отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах

14:52 18.11.2019 (обновлено: 16:51 18.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Яндекс" поддержал отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах, считает, что его цели можно достичь менее болезненными для отрасли методами, заявили РИА Новости в компании.
В конце июля депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах, по которому владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Горелкин говорил, что законодательная инициатива направлена, в том числе, на "Яндекс" и Mail.ru Group.
Ранее в понедельник "Яндекс" объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет, в частности, согласовывать сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. В сообщении компании указывалось, что "Яндекс" должен учитывать изменения в регуляторной среде на ключевом для себя рынке.
После этого Горелкин заявил, что отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах для его доработки.
"Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами", - сказали РИА Новости в "Яндексе", комментируя решение депутата.
Дмитрий Песков
7 ноября, 14:36
Спецпредставитель президента рассказал о проекте о значимых информресурсах
201003
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