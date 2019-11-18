Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T14:43Z
https://ria.ru/20191118/1561069870.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155281/00/1552810047_0:338:3039:2047_1036x0_80_0_0_ce6eaa58c9e0ab214043d6fa53e6d93a.jpg
РИА Новости

Медведев поручил сделать все необходимое для создания новых нацпарков

14:42 18.11.2019 (обновлено: 14:43 18.11.2019)
273
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 18 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 18 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил сделать все, что предписано решениями об открытии двух нацпарков в РФ, создание которых идет со сложностями.
На совещании с вице-премьерами с докладом выступил заместитель председателя правительства Алексей Гордеев. Он указал, что до конца года еще предстоит представить документы, чтобы решением правительства были созданы еще два нацпарка: в Республике Коми и Амурской области. "Надо признать, что процессы согласования идут сложно", - сказал Гордеев.
"Надо все сделать, что предписано решениями ", - ответил Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
14:15
Медведев подписал постановление о создании нацпарка "Зигальга" на Урале
240013
Обсудить 3
Дмитрий МедведевАлексей ГордеевКомиАмурская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев подписал постановление о создании нацпарка "Зигальга" на Урале
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Россия поставляет Ирану комплексы радиотехнической разведки
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина во время встречи. 18 ноября 2019
Москалькова предложила Бутиной работу в группе по защите соотечественников
Дмитрий Медведев
Власти с 2020 года расширят программу субсидий для рейсов на Дальний Восток
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Минприроды выступило за эволюционный путь в вопросе отказа от пластика
Мария Бутина
Бутина поблагодарила президента России за помощь в ее возвращении на родину
Парламентские выборы в Белоруссии
ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии международным стандартам
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Реализацию "единого цифрового окна" на портале госуслуг начнут в 2020 году
Здание правительства РФ
Правительство утвердило проект о "едином цифровом окне" на портале госуслуг
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс" поддержал отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Посольство Великобритании в Москве
Посольство Великобритании в Москве увеличило выдачу виз россиянам
Молоток судьи
Суд взыскал с "Нового потока" 16 миллионов долларов долга по кредитам МКБ
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ
Испанский суд подтвердил, что закрыл дело украинского олигарха Фирташа
Спецназ в Тбилиси движется к заблокированному зданию парламенту и оттесняет протестующих
К зданию парламента в Тбилиси выдвинулись новые силы спецназа
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
В Минприроды рассказали о финансировании проектов по переработке мусора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты в парламенте
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
20:04В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния