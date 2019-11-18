Медведев поручил сделать все необходимое для создания новых нацпарков

ГОРКИ, 18 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил сделать все, что предписано решениями об открытии двух нацпарков в РФ, создание которых идет со сложностями.
На совещании с вице-премьерами с докладом выступил заместитель председателя правительства Алексей Гордеев. Он указал, что до конца года еще предстоит представить документы, чтобы решением правительства были созданы еще два нацпарка: в Республике Коми и Амурской области. "Надо признать, что процессы согласования идут сложно", - сказал Гордеев.
"Надо все сделать, что предписано решениями ", - ответил Медведев.