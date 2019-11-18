Правительство прокомментировало идею о сокращении времени продажи алкоголя

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обращение "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) к правительству с просьбой сократить время продажи алкоголя до 22:00 избыточно, заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.
"Каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта России. В некоторых регионах руководители давно это сделали", — сказал он журналистам.
Ранее "Известия" сообщили, что инициатива ОНФ направлена на достижение целей нацпроекта "Демография". Эта программа состоит из федеральных программ "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт — норма жизни".
Министерство здравоохранения поддержало предложение. Между тем, по мнению главы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, на федеральном уровне базовое законодательство менять не нужно.
Сейчас торговля спиртным разрешена с 08:00 до 23:00 по местному времени. Однако региональные власти могут вводить дополнительные ограничения, в том числе запрещать реализацию алкоголя в определенные дни.