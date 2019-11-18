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РИА Новости

Правительство прокомментировало идею о сокращении времени продажи алкоголя

14:40 18.11.2019 (обновлено: 16:24 18.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВывеска магазина по продаже алкоголя
Вывеска магазина по продаже алкоголя
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Вывеска магазина по продаже алкоголя. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обращение "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) к правительству с просьбой сократить время продажи алкоголя до 22:00 избыточно, заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

"Каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта России. В некоторых регионах руководители давно это сделали", — сказал он журналистам.

Ранее "Известия" сообщили, что инициатива ОНФ направлена на достижение целей нацпроекта "Демография". Эта программа состоит из федеральных программ "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт — норма жизни".
Министерство здравоохранения поддержало предложение. Между тем, по мнению главы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, на федеральном уровне базовое законодательство менять не нужно.
Сейчас торговля спиртным разрешена с 08:00 до 23:00 по местному времени. Однако региональные власти могут вводить дополнительные ограничения, в том числе запрещать реализацию алкоголя в определенные дни.
Винный отдел одного из розничных магазинов
13:24
В Совфеде предложили не менять время продажи алкоголя
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Олег ОсиповДмитрий МедведевПравительство РФОбщероссийский народный фронтРоссияОбщество
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