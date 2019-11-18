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РИА Новости

Алексей Бородин: любительские театры всегда играют по душе!

14:54 18.11.2019 (обновлено: 14:58 18.11.2019)
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© Фото : Мария МоисееваХудожественный руководитель РАМТ Алексей Владимирович Бородин
Художественный руководитель РАМТ Алексей Владимирович Бородин
© Фото : Мария Моисеева
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Во время Петербургского международного культурного форума в Музее современного искусства "Эрарта" был показан лучший любительский спектакль России - "Давай ты все-таки будешь" Молодежного народного театра "Игра" из Екатеринбурга.
Накануне в Москве определились два лидера финала первого Фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России, который охватил всю страну. Межрегиональные смотры прошли во всех федеральных округах. Гран-при выиграли Студенческий театр-студия "Быть" при Тюменском индустриальном университете (спектакль "Эх, ты Ваня!") и любительский театр "Игра".
О связи профессионального театра с любительским рассказал почетный гость фестиваля режиссер, народный артист РСФСР Алексей Бородин, возглавляющий РАМТ с 1980 года.
О театре как способе выйти из обыденности
– Театр ведь для чего существует? Как мне кажется, это такой способ выйти из обыденности. Жизнь так устроена, что трудно сделать, чтобы в ней все время было интересно. Помните, как Иван Карамазов заметил клейкие листочки? Ну кто вообще может заметить такую малость? Ну, листочки и листочки, а вот эту деталь, то что они клейкие, заметить, вот эта подробность, вот этот интерес и внимание, умение внимательно жить и есть театр! Здесь люди могут включаться в какую-то новую, другую реальность, даже когда они играют про сегодняшний день.
Художественный руководитель РАМТ, народный артист РСФСР, режиссер и педагог Алексей Бородин с участниками Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров
Художественный руководитель РАМТ, народный артист РСФСР, режиссер и педагог Алексей Бородин с участниками Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров
Художественный руководитель РАМТ, народный артист РСФСР, режиссер и педагог Алексей Бородин с участниками Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров
О феномене любительского и студенческого театрального движения
– Это конечно радость, что есть такой фестиваль. С какой подлинной и неистовой отдачей люди работают в любительских и студенческих театрах! Та вера и фантазия, с которой сделаны спектакли, поражают. Здесь так увлечены люди, что их энергия переходит в зал, возникает вольтовая дуга и оказывается, что люди могут быть вместе.
О значении базового актерского образования
– Спектакль каждый раз рождается заново. Мой учитель Завадский, у него было очень четкое определение, что в театре нет сегодня - есть вчера и завтра. Спектакль, сыгранный, никогда уже не повторится. В другой раз будет другой зал, актеры сыграют чуть иначе. Мы, в профессиональном театре, тоже стараемся играть по душе, но часто это становится обязанностью. У любителей же обязанностей нет, они всегда играют по душе. Но и базовая подготовка нужна. Я в этом просто уверен. Сто раз проверял. Сейчас много новых тенденций, но если человек не проходит по-настоящему базовую школу, настоящего артиста все-таки не получится. Школа это такая надежная защита, в любых обстоятельствах он будет оснащен. Дальше он может развиваться как угодно, куда угодно. Только не костенеть!
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О едином театральном пространстве любителей и профессионалов
– Фестиваль показал, у любительских театров нет никаких скидок, что культура театральная в глубинке ничем не отличается от столичной и в манере исполнения, и в построениях сценических. Получается, что мы единое пространство - театральное пространство, человеческое пространство. Любительский театр, раз он есть, – значит, страна живет.
Театр зовет к кипучей деятельности. Появляется увлеченность, можно собираться и создавать спектакль, потому что здесь собираются деятельные люди, содержательные. Несодержательный сюда просто не придет. Это доказательство того, что от нас зависит, будет ли интересной наша жизнь. На этом строится театральная школа.
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