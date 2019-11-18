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РИА Новости

В Омске мужчина лишился автомобиля из-за 177 штрафов ГИБДД

14:40 18.11.2019 (обновлено: 15:09 18.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автофиксации нарушений ПДД
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комплекс автофиксации нарушений ПДД . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Омске судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя в счет погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения.
На сайте судебных приставов сообщается, что 43-летний мужчина за год получил 177 штрафов на сумму 103 тысячи рублей.
При этом, как отмечается, автомобилист пытался убедить судебных приставов в том, что из-за скорых изменений в законодательстве все штрафы "обязательно отменят".
Однако согласно Федеральному закону "Об исполнительном производстве" задолженность надо погасить в установленный для добровольного исполнения срок, который в данном случае истек.
В итоге приставы сумели найти автомобиль должника и арестовать ее. Иномарку ждет процедура оценки и продажи в счет долга.
Отмечается, что мужчина также не оплачивал налоги, коммунальные услуги и госпошлины.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
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