В Омске мужчина лишился автомобиля из-за 177 штрафов ГИБДД

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Омске судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя в счет погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения.

На сайте судебных приставов сообщается , что 43-летний мужчина за год получил 177 штрафов на сумму 103 тысячи рублей.

При этом, как отмечается, автомобилист пытался убедить судебных приставов в том, что из-за скорых изменений в законодательстве все штрафы "обязательно отменят".

Однако согласно Федеральному закону "Об исполнительном производстве" задолженность надо погасить в установленный для добровольного исполнения срок, который в данном случае истек.

В итоге приставы сумели найти автомобиль должника и арестовать ее. Иномарку ждет процедура оценки и продажи в счет долга.