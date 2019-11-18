В музее современной истории России представят экспонаты времен ВОВ

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В Государственном центральном музее современной истории России 20 ноября откроется выставка "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют".

В церемонии открытия примут участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр культуры РФ Владимир Мединский.

"В 1944–1945 годах советские войска полностью или частично освободили девять европейских государств, при этом в ходе войсковых операций Красная армия потеряла до 3 миллионов человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Уникальные материалы из фондов музея и архивов внешней политики РФ, социально-политической истории, Министерства обороны РФ позволяют подробно и объективно рассказать о действиях Красной армии и советских административных органов на территории государств, освобожденных от немецкой оккупации, в том числе стран – союзников Германии", – говорится в пресс-релизе музея.

Посетители выставки смогут увидеть архивные материалы о дисциплине и боевом духе в частях Красной армии, ее взаимодействии с местными органами управления, о гуманитарной помощи местному населению.

"Советские воины участвовали в восстановлении разрушенных населенных пунктов, участков железных дорог, строительстве мостов, разминировании местности и промышленных объектов. Большую помощь местным властям освобожденных стран оказывали советские военные комендатуры, в сферу деятельности которых входило поддержание порядка в городах и поселках, содействие местной администрации в обеспечении нормальной работы промышленных и торговых предприятий, почты, телеграфа, школ и культурно-просветительских учреждений", – добавили в пресс-службе музея.

В экспозиции также будет представлено более 300 артефактов периода Великой Отечественной войны, среди которых – телефонный аппарат из штаба командующего 6-й армией вермахта Фридриха Паулюса, зимнее обмундирование командующего Воронежским фронтом Николая Ватутина, радиостанция, смонтированная в ведре советскими заключенными Бухенвальда, поздравительный адрес маршалу К.К.Рокоссовскому от жителей освобожденной Польши, трофейная радиола, вывезенная генерал-лейтенантом С.П.Петровым из здания рейхсканцелярии в 1945 году, а также символические ключи от освобожденных городов, врученные командирам Красной армии.