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РИА Новости

В музее современной истории России представят экспонаты времен ВОВ

14:40 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПосетители осматривают экспонаты в Государственном центральном музее современной истории России
Посетители осматривают экспонаты в Государственном центральном музее современной истории России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В Государственном центральном музее современной истории России 20 ноября откроется выставка "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют".
В церемонии открытия примут участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр культуры РФ Владимир Мединский.
"В 1944–1945 годах советские войска полностью или частично освободили девять европейских государств, при этом в ходе войсковых операций Красная армия потеряла до 3 миллионов человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Уникальные материалы из фондов музея и архивов внешней политики РФ, социально-политической истории, Министерства обороны РФ позволяют подробно и объективно рассказать о действиях Красной армии и советских административных органов на территории государств, освобожденных от немецкой оккупации, в том числе стран – союзников Германии", – говорится в пресс-релизе музея.
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Посетители выставки смогут увидеть архивные материалы о дисциплине и боевом духе в частях Красной армии, ее взаимодействии с местными органами управления, о гуманитарной помощи местному населению.
"Советские воины участвовали в восстановлении разрушенных населенных пунктов, участков железных дорог, строительстве мостов, разминировании местности и промышленных объектов. Большую помощь местным властям освобожденных стран оказывали советские военные комендатуры, в сферу деятельности которых входило поддержание порядка в городах и поселках, содействие местной администрации в обеспечении нормальной работы промышленных и торговых предприятий, почты, телеграфа, школ и культурно-просветительских учреждений", – добавили в пресс-службе музея.
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АртеФАКТ ВойныК 75-летию Победы Музей современной истории России и МИА "Россия сегодня" запустили проект "АртеФАКТ Войны", в рамках которого рассказывают о самых интересных экспонатах и судьбах людей, которые прячутся за ними.
В экспозиции также будет представлено более 300 артефактов периода Великой Отечественной войны, среди которых – телефонный аппарат из штаба командующего 6-й армией вермахта Фридриха Паулюса, зимнее обмундирование командующего Воронежским фронтом Николая Ватутина, радиостанция, смонтированная в ведре советскими заключенными Бухенвальда, поздравительный адрес маршалу К.К.Рокоссовскому от жителей освобожденной Польши, трофейная радиола, вывезенная генерал-лейтенантом С.П.Петровым из здания рейхсканцелярии в 1945 году, а также символические ключи от освобожденных городов, врученные командирам Красной армии.
Выставка завершит масштабный международный проект, приуроченный к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, реализованный музеем при поддержке Министерства культуры РФ, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и фонда "История Отечества". В рамках проекта в этом году были организованы выставки в 21 стране мира.
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80 лет с начала Второй мировой войныМузей современной истории РоссииВладимир МединскийСергей НарышкинМосква
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