Томский губернатор "ради женщин" сделал 31 декабря в этом году выходным

"Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику".

Вторник, 31 декабря, станет последним рабочим днем в нынешнем году. Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января.

В прошлом году россияне начали отдыхать на два дня раньше, однако в этом году 30 и 31 декабря выпали на будние дни.