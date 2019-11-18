Томский губернатор "ради женщин" сделал 31 декабря в этом году выходным

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение перенести рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации Томской области.
"Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику".
Глава региона призвал исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления также рассмотреть этот вариант.
Вторник, 31 декабря, станет последним рабочим днем в нынешнем году. Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января.
В прошлом году россияне начали отдыхать на два дня раньше, однако в этом году 30 и 31 декабря выпали на будние дни.