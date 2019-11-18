В Красноярске подросток разбил окна в школе после отказа впустить его

КРАСНОЯРСК, 18 ноя - РИА Новости. Следователи в Красноярске разбираются в инциденте с 17-летним юношей, который разбил окна в школе после того, как охранник отказался его впустить, а затем оказал сопротивление прибывшим росгвардейцам, сообщает ГСУСК РФ региону.
Инцидент произошел в выходные.
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"Семнадцатилетний подросток пришел в школу, хотя в этот день в учебном заведении занятия не проводились, и стал требовать от охранника открыть ему входную дверь. Услышав отказ, подросток разбил руками два оконных стеклопакета, при этом травмировав себе руки", - говорится в сообщении.
Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии доставили подростка в отдел полиции, проводится проверка, добавили в следственном управлении.
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили неизвестного, который разбил камнями стекла и проник внутрь школы. "Для оказания медицинской помощи росгвардейцы вызвали бригаду скорой помощи. Поскольку при задержании правонарушитель оказал активное сопротивление и не подчинялся законным требованиям сотрудников... к нему применили спецсредства", - сообщает пресс-служба.
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