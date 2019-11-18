В Красноярске подросток разбил окна в школе после отказа впустить его

"Семнадцатилетний подросток пришел в школу, хотя в этот день в учебном заведении занятия не проводились, и стал требовать от охранника открыть ему входную дверь. Услышав отказ, подросток разбил руками два оконных стеклопакета, при этом травмировав себе руки", - говорится в сообщении.