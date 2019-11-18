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РИА Новости

Германия рассчитывает на готовность властей Ирана к диалогу с протестующими

14:27 18.11.2019
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© REUTERS / WANA/Nazanin TabatabaeeПротест в Тегеране
Протест в Тегеране
© REUTERS / WANA/Nazanin Tabatabaee
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Правительство Германии рассчитывает, что власти Ирана проявят готовность к диалогу с протестующими против повышения цен на бензин, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Мы наблюдаем за развитием событий с обеспокоенностью, особенно сообщения о жертвах, задержания. Мы призываем правительство Ирана уважать свободу собраний и свободу выражения мнений. Люди в Иране должны иметь возможность выражать свое недовольство политическим и экономическим развитием, выражать свое мнение свободно и мирно", - заявила она на брифинге в понедельник.
Она добавила, что Берлин надеется, что "иранское правительство на фоне протестов продемонстрирует готовность к диалогу".
В ряде иранских городов в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки. Сообщалось, что в ходе беспорядков погиб по меньшей мере один человек. Власти ИРИ сообщили о гибели нескольких сотрудников правоохранительных органов.
Власти Ирана приняли решение с 15 ноября ввести квоты на бензин и повысить цены на него, стоимость в рамках квоты составила 15 тысяч риалов, вне ее - 30 тысяч, в то время как прежде бензин стоил 10 тысяч риалов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи и поддержку населения с низким доходом. Первые выплаты населению должны пройти в понедельник.
Замир Кабулов
11:49
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Протесты в ИранеУльрике ДеммерГерманияИранВ мире
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