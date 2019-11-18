Германия рассчитывает на готовность властей Ирана к диалогу с протестующими

БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Правительство Германии рассчитывает, что власти Правительство Германии рассчитывает, что власти Ирана проявят готовность к диалогу с протестующими против повышения цен на бензин, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер

"Мы наблюдаем за развитием событий с обеспокоенностью, особенно сообщения о жертвах, задержания. Мы призываем правительство Ирана уважать свободу собраний и свободу выражения мнений. Люди в Иране должны иметь возможность выражать свое недовольство политическим и экономическим развитием, выражать свое мнение свободно и мирно", - заявила она на брифинге в понедельник.

Она добавила, что Берлин надеется, что "иранское правительство на фоне протестов продемонстрирует готовность к диалогу".

В ряде иранских городов в последние дни прошли протесты , вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки. Сообщалось, что в ходе беспорядков погиб по меньшей мере один человек. Власти ИРИ сообщили о гибели нескольких сотрудников правоохранительных органов.