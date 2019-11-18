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РИА Новости

Реализацию "единого цифрового окна" на портале госуслуг начнут в 2020 году

14:23 18.11.2019 (обновлено: 14:53 18.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПосетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
ГОРКИ, 18 ноя - РИА Новости. Техническая реализация проекта "Единого цифрового окна" на портале госуслуг начнется в следующем году, заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина Дмитрий Медведев, отметив, что важно подготовить ведомства и министерства к этому переходу.
Как пояснил Медведев, этот проект предусматривает создание окна обратной связи граждан и юридических лиц с органами власти, возможность совершать сделки купли-продажи имущества с помощью электронной подписи, а также информирование населения о получении ими, например, льгот, о которых они не знали.
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"Сейчас эти функции закреплены уже нормативно в рамках принятого решения, но их техническая реализация будет происходить в следующем году, самое главное, чтобы к этому оказались готовы министерства и ведомства", - сказал он.
"Мы в результате того, что будет единое цифровое окно, работающее по принципу где бы человек не обратился с жалобой, если мы его идентифицировали как пользователя ЕПГУ, будем видеть это обращение. Мы сможем встраивать наши сервисы в сервисы коммерческих организаций, если человек приобретает, например, автомобиль, то возможность заключения сделки через идентификацию на сайте ЕПГУ вместе с получением страховок, постановки этого автомобиля на учет, станут возможными", - пояснил вице-премьер Максим Акимов.
Он также добавил, что в следующем году также заработают системы онлайн поступления в ВУЗ и взыскания долгов ФССП.
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Дмитрий МедведевРоссияГосуслугиОбщество
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