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РИА Новости

Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, проверявших песни Крида

14:22 18.11.2019 (обновлено: 14:27 18.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец Егор Крид. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор приостановил аккредитацию специалистов, проводивших экспертизу песен Егора Крида и назвавших их "вредными для здоровья", сообщили в пресс-службе ведомства.
В октябре на сайте Роскомнадзора появился документ, в котором говорилось, что аккредитованные ведомством эксперты "Национального совета социальной информации" нашли в песнях Егора Крида информацию, "причиняющую вред здоровью и развитию детей". Эксперты также называли Крида "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи". По мнению специалистов, песни исполнителя способствуют "разрушению традиционных ценностей, преемственности поколений и разрушению государственных устоев". Позднее документ убрали из открытого доступа. При попытке перехода по ссылке появляется сообщение об ошибке.
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"Роскомнадзор приостановил на 120 дней действие аттестатов об аккредитации специалистов, проводивших экспертизу песен Егора Крида. Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции. Соответствующий приказ был подписан в понедельник, 18 ноября 2019 года, руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ приостанавливает действие аттестатов об аккредитации у трех экспертов: Е. Ю. Шабалиной, Т. Н. Симоновой и А. П. Волковой. По истечении 120 дней будет решаться вопрос об окончательном лишении специалистов аккредитации, уточнили в ведомстве.
В пресс-службе пояснили, что в соответствии с порядком проведения экспертиз Роскомнадзор имеет право аккредитовывать экспертов, которые проводят проверку информационной продукции на соответствие знаку возрастной маркировки. "Аккредитация проводится на основании представленных документов об образовании, профиле деятельности, опыте работы и т.д. После аккредитации эксперт или экспертная организация на основании заключенного договора работает самостоятельно по заказам сторонних организаций. Работу специалистов оплачивает заказчик", - указано в пресс-релизе.
Как добавили в пресс-службе ведомства, по закону Роскомнадзор обязан публиковать результаты проведенных экспертиз на своем официальном сайте.
Рэп исполнитель Оксимирон (Oxxxymiron) вытупает на музыкальном фестивале под открытым небом Пикник Афиши. Архивное фото
30 октября 2018, 15:14
Роскомнадзор заблокировал клип с песней рэпера Oxxxymiron
361039
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КультураЕгор КридРоскомнадзорАлександр ЖаровМоскваОбщество
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