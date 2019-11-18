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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Глава Общества русскоговорящих верующих в Анталье рассказала о его создании

14:18 18.11.2019
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкая Анталья
Турецкая Анталья
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости, Федор Смирнов. Первое в Турции Общество русскоговорящих православных верующих начало действовать в провинции Анталья, турецкие власти зарегистрировали организацию и дали разрешение на проведение регулярных богослужений, сообщила РИА Новости председатель общества Оксана Алыкан в понедельник.
Она отметила, что после решения Русской православной церкви (РПЦ) в октябре прошлого года о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом многие проживающие в Турции русскоязычные православные верующие обращались в Московскую патриархию с просьбой об организации пастырского окормления. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в начале ноября 2018 года направил священника Георгия Сергеева для организации окормления русскоязычных верующих на территории Турции.
"На территории провинции Анталья проживает большое количество русскоговорящих. С конца ноября прошлого года по согласованию с турецкими властями на территории религиозного комплекса "Сад Религий" в Белеке стали совершаться богослужения в дни больших праздников. С конца мая этого года в Анталье стали проходить регулярные богослужения, которые совершает направленный патриархом Кириллом клирик Белгородской епархии священник Георгий Иванчогло", - сказала Алыкан.
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Согласно турецкому законодательству, религиозная община должна иметь официальную регистрацию, отметила она. "В связи с этим группа православных граждан начала сбор документов для официальной регистрации первого в истории страны Общества русскоязычных православных верующих провинции Анталья. В результате долгих согласований с минюстом и минкультуры Турции были оформлены учредительные документы общества", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, общество объединяет русскоязычных православных верующих провинции Анталья, в которую входят города Демре, Кемер, Анталья, Белек, Сиде, Манавгат, Авсаллар, Аланья и Махмутлар. В настоящее время в общество уже вступило несколько десятков человек, состав его членов увеличивается, организация подведомственна управлению Московской патриархии по зарубежным учреждениям.
"Одновременно с оформлением документов шел поиск помещения, в котором могли бы совершаться регулярные богослужения для жителей Антальи. В начале ноября было получено официальное разрешение губернаторства провинции и службы безопасности на проведение регулярных богослужений в арендованном помещении в районе Муратпаша Анталье. Начал работу веб-сайт общества www.pravantalya.com, также образована группа в социальной сети Facebook", - сказала собеседница агентства.
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Она отметила, что 10 лет назад Константинопольский патриархат организовал два прихода в Анталье и Аланье для русскоговорящих верующих. "Эти приходы и сейчас действуют в составе Константинопольского патриархата. Для тех, кто относит себя к числу верных чад РПЦ, участвовать в богослужениях в этих храмах недопустимо в связи с прекращением евхаристического общения с Константинопольским патриархатом", - добавила Алыкан.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "новая церковь" Украины - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Также украинских раскольников признали Элладская церковь и Александрийский патриархат. -0-
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Религия и мировоззрениеАнталья (провинция)Русская православная церковьрелигия
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