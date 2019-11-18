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РИА Новости

Власти с 2020 года расширят программу субсидий для рейсов на Дальний Восток

14:17 18.11.2019 (обновлено: 16:37 18.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 18 ноя - РИА Новости. Перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток из разных регионов страны на 2020 год расширен на 24 маршрута, до 176 с текущих 152, кроме того, субсидии для авиаперевозчиков увеличатся в среднем на 30%, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Расширение программы субсидирования пассажирских перевозок в Дальневосточном округе из разных регионов страны на 2020 год. Такой документ я подписал",- сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.
Он отметил, что на данный момент в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. "Со следующего года их станет 176, что само по себе неплохо",- добавил он.
Глава кабмина также отметил, что субсидии авиаперевозчиков будут индексированы в среднем на 30%.
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"Субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%, это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне",- объяснил Медведев, отметив что цена авиабилета составит 50% от стоимости коммерческого тарифа за место в эконом-классе.
В августе директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова в интервью РИА Новости рассказала, что ведомство предлагает субсидировать авиаперевозки из аэропорта "Жуковский" на Дальний Восток. Согласно соответствующему распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, часть новых маршрутов пролегают через Жуковский.
В апреле правительство правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении. Предполагалось, что это позволит перевезти на льготных условиях не менее 378,5 тысячи пассажиров.
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ТуризмНовости - ТуризмСветлана Петрова (Минтранс)РоссияЖуковскийДальний ВостокДмитрий МедведевЭкономика
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