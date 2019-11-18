Власти с 2020 года расширят программу субсидий для рейсов на Дальний Восток

ГОРКИ, 18 ноя - РИА Новости. Перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток из разных регионов страны на 2020 год расширен на 24 маршрута, до 176 с текущих 152, кроме того, субсидии для авиаперевозчиков увеличатся в среднем на 30%, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток из разных регионов страны на 2020 год расширен на 24 маршрута, до 176 с текущих 152, кроме того, субсидии для авиаперевозчиков увеличатся в среднем на 30%, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев

"Расширение программы субсидирования пассажирских перевозок в Дальневосточном округе из разных регионов страны на 2020 год. Такой документ я подписал",- сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Он отметил, что на данный момент в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. "Со следующего года их станет 176, что само по себе неплохо",- добавил он.

Глава кабмина также отметил, что субсидии авиаперевозчиков будут индексированы в среднем на 30%.

"Субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%, это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне",- объяснил Медведев, отметив что цена авиабилета составит 50% от стоимости коммерческого тарифа за место в эконом-классе.

В августе директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова в интервью РИА Новости рассказала, что ведомство предлагает субсидировать авиаперевозки из аэропорта "Жуковский" на Дальний Восток. Согласно соответствующему распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, часть новых маршрутов пролегают через Жуковский.