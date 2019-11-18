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РИА Новости

В Австрии непогода привела к блокировке дорог на юге и западе

14:16 18.11.2019 (обновлено: 15:04 18.11.2019)
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© AP Photo / Kerstin JoenssonПерекрытая дорога в австрийской провинции Зальцбург. 18 ноября 2019
Перекрытая дорога в австрийской провинции Зальцбург. 18 ноября 2019
© AP Photo / Kerstin Joensson
ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Непогода на юге и западе Австрии привела к ухудшению дорожной ситуации, включая блокировку автодорог и ограничения в движении транспорта, сообщила в понедельник общественная организация Австрийский автомототуристический клуб (ÖAMTC).
Стихия коснулась федеральных земель Зальцбург, Тироль, Каринтия и частично Штирии, где проблемы в дорожной ситуации вызвали повалившиеся деревья, сходы лавин и селевых потоков.
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"Многочисленные дороги остаются блокированными. Улучшения ситуации не предвидится. Объявлен высший уровень предупреждения о дальнейшей непогоде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Тироле к сходам лавин привели непрекращающиеся снегопады, во многих районах Штирии идут сильные продолжительные ливни.
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