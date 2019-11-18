В Австрии непогода привела к блокировке дорог на юге и западе

ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Непогода на юге и западе Непогода на юге и западе Австрии привела к ухудшению дорожной ситуации, включая блокировку автодорог и ограничения в движении транспорта, сообщила в понедельник общественная организация Австрийский автомототуристический клуб (ÖAMTC).

Стихия коснулась федеральных земель Зальцбург, Тироль, Каринтия и частично Штирии, где проблемы в дорожной ситуации вызвали повалившиеся деревья, сходы лавин и селевых потоков.

"Многочисленные дороги остаются блокированными. Улучшения ситуации не предвидится. Объявлен высший уровень предупреждения о дальнейшей непогоде", - говорится в сообщении.