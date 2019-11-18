Украинские силовики 96 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

"За период с 12 по 18 ноября было зафиксировано 96 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 101 мина калибром 120 и 82 миллиметра и два танковых снаряда. Повреждения получили 11 жилых домов и два объекта инфраструктуры. Ранения получил один мирный житель ", - сказал представитель СЦКК.