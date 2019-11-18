Украинские силовики 96 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 96 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получил один мирный житель заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 4 по 11 ноября зафиксировали 128 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 12 по 18 ноября было зафиксировано 96 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 101 мина калибром 120 и 82 миллиметра и два танковых снаряда. Повреждения получили 11 жилых домов и два объекта инфраструктуры. Ранения получил один мирный житель ", - сказал представитель СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.