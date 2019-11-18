Медведев подписал постановление о создании нацпарка "Зигальга" на Урале

"Еще один документ, который я подписал, касается создания национального парка "Зигальга" в Челябинской области. Здесь работа велась в рамках национального проекта "Экология", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам премьера, места, где располагается нацпарк, всегда привлекали туристов. "Теперь появились дополнительные возможности, чтобы там развивать экологический туризм, развивать инфраструктуру для этого, новые рабочие места", - сказал Медведев.

При этом заместитель председателя правительства Алексей Гордеев рассказал, что этот нацпарк стал первой особо охраняемой зоной, созданной в 2019 году. "Этот национальный парк позволит сохранить уникальные ландшафты, растительный и животный мир Южного Урала на площади порядка 45 тысяч гектар", - отметил он.