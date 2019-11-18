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РИА Новости

Медведев подписал постановление о создании нацпарка "Зигальга" на Урале

14:15 18.11.2019 (обновлено: 15:06 18.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 18 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о создании нацпарка "Зигальга" в Челябинской области.
"Еще один документ, который я подписал, касается создания национального парка "Зигальга" в Челябинской области. Здесь работа велась в рамках национального проекта "Экология", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.
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По словам премьера, места, где располагается нацпарк, всегда привлекали туристов. "Теперь появились дополнительные возможности, чтобы там развивать экологический туризм, развивать инфраструктуру для этого, новые рабочие места", - сказал Медведев.
При этом заместитель председателя правительства Алексей Гордеев рассказал, что этот нацпарк стал первой особо охраняемой зоной, созданной в 2019 году. "Этот национальный парк позволит сохранить уникальные ландшафты, растительный и животный мир Южного Урала на площади порядка 45 тысяч гектар", - отметил он.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияЭкономикаДмитрий МедведевЧелябинская областьОбщество
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